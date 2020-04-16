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让中医药瑰宝惠及全球

——专访泰国中医师总会会长林丹乾

2020年04月16日14:10  来源：人民网-国际频道
 
图为泰国中医师总会向泰国卫生部呈递请求报告，希望邀请中国中医医疗队来泰国协助抗疫救治。
图为泰国中医师总会向泰国卫生部呈递请求报告，希望邀请中国中医医疗队来泰国协助抗疫救治。

人民网曼谷4月16日电（记者孙广勇） “在中国医治新冠肺炎患者中，中医药发挥了极大的作用，证明了中医药的奇特疗效。目前中国疫情已基本控制，中国发扬国际人道主义精神，捐赠医疗物资、中成药，派遣医疗专家组奔赴其他国家协助救治。中医药将在抗击新冠肺炎疫情中发挥更大作用，让中医药瑰宝惠及全球，”泰国中医师总会会长林丹乾接受人民网记者采访时说。

泰国自3月中旬疫情出现上升，政府采取了强有力的措施来减少感染，宣布实行全国紧急状态，要求民众居家隔离。泰国政府、卫生部、现代医学部门动员大量人力物力开展预防和救治。近日来，新增确诊病例连续多日下降，这是非常喜人的拐点。然而，尚有50%患者仍在治疗中。“泰国中医师总会认为，除了控制新增感染者外，还应增加针对感染患者的救治指南，以减少占用有限的公共卫生资源，在治疗手段上，中医药可以发挥很大作用。”林丹乾说。

中医药治疗新冠肺炎的信心来自传统中医学丰厚的底蕴。“有老祖宗的指南，有多年的临床经验，泰国中医师总会很有信心，已经向泰国卫生部请缨上一线治疗新冠肺炎患者。”林丹乾说。

“而且事实证明，中国抗击新冠肺炎疫情取得重要成效，中医药所发挥的积极作用日益为国际社会所重视。中国新冠肺炎确诊病例中，有7万多人使用了中医药，占比超过91%。在目前西医没有有效治疗药物的时候，中医药却有较高的疗效是因为传统中医学积累2000多年来应对传染病的知识。用于治疗病毒感染后肺部发炎的‘清肺排毒汤’在公元三世纪的中医经典《伤寒论》就有记载。”林丹乾说。

林丹乾介绍，泰国中医师总会参加了世界中医药联合会的视频连线国际会议，研讨“中医药参与救治全球流行病”的主题，分享世界各地中医师在抗击新冠肺炎方面的成功经验和有益探索。他表示，作为中医药国际抗疫倡议书发起人之一，泰国中医师总会向泰国副总理兼卫生部长呈交一份报告，提出邀请中国中医专家组到泰国协助新冠肺炎患者救治，这一计划也得到了世界中医药联合会的支持。

林丹乾表示，泰国是中国之外第一个中医全面合法化的国家，中医传入泰国已经有近千年历史。2000年泰国中医合法化，从国家立法层面给予中医认可。历史上，中医抗瘟疫就有施药救治的传统，中医要在海外发扬光大，在国家发生疫情的时刻，中医要站出来救治民众，度过难关。中医药治疗的效果是抗阳作用强、复阳比例少，说明中医药凭借从悠久历史中总结探索的经验，能够在疫情防控中发挥积极作用。

“新冠肺炎疫情威胁着世界各国，哪个国家都不能置身事外，只有携手合作，才能战胜病毒。中医药在抗击新冠肺炎中的显著作用得到各界认可，希望中国中医专家组到泰国协助患者救治，为泰国提供中医药专业经验、医疗人员方面的帮助，提高治疗效果，为现代医学与传统中医药相结合救治新冠肺炎患者探索道路。泰中联手，一定能打赢这场疫情阻击战。”林丹乾说。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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