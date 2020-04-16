综合消息：美国暂停资助世卫组织引发普遍质疑与批评

新华社北京4月16日电 综合新华社驻外记者报道：美国14日宣布暂停向世界卫生组织缴纳会费，此举随即引发国际组织、多国政府及知名人士的质疑与批评，他们认为当前世界比以往任何时候都更需要世卫组织来指导协调应对新冠疫情，各国应支持世卫组织工作，携手克服危机。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对美国暂停资助世卫组织的决定表示遗憾。他说，在比以往任何时候都更需要世卫组织的努力来遏制和缓解新冠疫情大流行之时，无法对美方的这一举动做出合理解释。当下，只有联合起来，我们才能克服这场没有国界的危机。

非盟委员会主席法基在社交媒体上表示，美国政府此举令人深感遗憾。面对新冠疫情带来的挑战，确保世卫组织能够充分履行其职责的集体责任从未如此紧迫。

俄罗斯外交部副部长里亚布科夫表示，俄方对美国的做法感到震惊，认为美国在全球疫情面前表现出了自私的态度。世卫组织完全按照其章程展开活动，在世界各国政府、学者、医生以及流行病专家中有着高度的权威。俄罗斯敦促美方采取负责任的态度，停止攻击世卫组织。

英国首相府发言人说，世卫组织在领导全球卫生应对方面发挥着重要作用，英国没有停止资助世卫组织的计划。本月12日，英国政府宣布向国际机构捐资2亿英镑（1英镑约合1.2550美元）抗疫，其中6500万英镑提供给世卫组织。

德国外交部长海科·马斯说，应对全球大流行病，最佳投入方式之一是加强联合国的力量，特别是向资金不足的世卫组织投资，比如投资疫苗研发和试剂发放。“应对新冠疫情，全球一定要紧密合作，相互指责无益于应对新冠危机，病毒传播没有国界。”

法国政府发言人茜贝特·恩迪亚耶说，法国对美国宣布暂停资助世卫组织表示遗憾，希望局面能迅速回归正常，以便世卫组织能够“从容地”开展工作，与世界各国共同应对前所未有的疫情危机。

芬兰外交部长佩卡·哈维斯托表示，美国暂停资助世卫组织的决定对全球而言是“一项重大挫折”，“尤其是现在，为了遏制新冠疫情，我们需要世卫组织的工作”。芬兰政府当天决定将增加对世卫组织的资助，资助额恢复到2015年的水平，即550万欧元（1欧元约合1.0921美元）。今年早些时候，芬兰外交部已向世卫组织新冠肺炎战略准备和应对计划拨款100万欧元。

爱尔兰副总理兼外交与贸易部长西蒙·科文尼发推文表示，在新冠疫情全球大流行、世界上许多弱势人口需要世卫组织帮助之际，美方作出的“这一决定毫无道理”。在当前情况下，有意削弱对世卫组织的资助，损害人们对世卫组织的信任，这种行为“令人震惊”。

斯洛文尼亚卫生部长托马斯·甘塔尔在接受媒体采访时说，世卫组织正在尽其所能提供建议，“斯洛文尼亚多年来一直与世卫组织密切合作，我认为没有任何理由不继续这种合作”。

新西兰总理杰辛达·阿德恩明确表示不认可美国这一决定，她认为世卫组织对新西兰无比重要，“在这样的时刻，我们需要共享信息，我们需要来自世卫组织的建议，这是我们共同应对危机的关键”。

澳大利亚联邦政府副首席医疗官尼克·科茨沃思说，在一场大流行病影响世界各国之际，世界需要一个国际组织协调应对，澳大利亚政府百分之百支持世卫组织在应对新冠疫情上发挥关键作用。

古巴外长罗德里格斯表示，美方暂停资助世卫组织的决定“对国际社会造成打击”，在全球疫情蔓延的情况下，这是“自私”、“犯罪”的行为，旨在转移人们注意力，掩饰其应对疫情不力和对人民健康的忽视。

此外，一些国际知名人士也对美国暂停资助世卫组织表示质疑。美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨在社交媒体上说，在全球卫生危机中停止资助世卫组织非常危险。世卫组织的工作是延缓新冠疫情传播，没有其他组织能够替代它。世界现在比以往更需要世卫组织。（参与记者：王子辰、朱昊晨、高磊、徐永春、桂涛、王守宝、鲁金博、吴刚、岳东兴、白旭、郭磊、卢怀谦、朱婉君、张远、张琪、彭立军、孙丁）

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