比利时和卢森堡释放逐步“解禁”信号

新华社布鲁塞尔4月15日电（记者潘革平 任静）比利时、荷兰和卢森堡三国15日分别报告新冠累计确诊病例33573例、28153例和3373例。虽然疫情形势依然严峻，但比利时和卢森堡释放了逐步“解禁”的信号。

比利时国家公共卫生研究所15日发布公报说，该国新增确诊病例2454例，累计确诊33573例；新增死亡病例283例，累计死亡4440例。

比利时首相维尔梅斯15日宣布，比利时国家安全委员会决定将原定19日到期的封禁措施延长至5月3日，在8月31日前禁止举办大型文化体育活动。同时，一些封禁措施开始松动：允许花木、园艺店等营业；养老院和残疾人中心开放探视。在逐步解除封禁措施期间，建议民众在与人距离少于1.5米或人多的地方佩戴口罩。维尔梅斯强调，现在仍无法预测何时能恢复正常生活，希望比利时民众能够坚持不懈，战胜疫情。

荷兰国家公共卫生与环境研究所15日发布公报说，该国新增确诊病例734例，累计确诊28153例；新增死亡病例189例，累计死亡3134例。

荷兰首相吕特15日说，荷兰将于21日决定是否将原定28日到期的封禁措施延期，医院救治能力、老年人和弱者如何得到保护、对病毒的了解程度这三大因素将影响疫情期间的各项措施。他表示，由于民众遵守政府规定，新冠病毒在荷兰的传播速度有所放缓，但目前不会完全解禁。

卢森堡政府15日发布报告说，该国累计确诊病例增至3373例，累计死亡69例。

卢森堡首相贝泰尔在15日召开的记者会上宣布了一系列旨在逐步“解禁”的措施：从20日起建筑工地重新开工，中学自5月4日起复课，小学和幼儿园从5月25日起复课。但是在7月31日前仍然禁止举办大型集会和文化体育活动。贝泰尔说：“由于欧盟各成员国的封禁措施各不相同，因而难以形成共同的解封战略。”

(责编：于洋、刘洁妍)