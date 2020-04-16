古特雷斯称赞世卫组织帮助非洲抗击新冠疫情

新华社联合国4月15日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯15日称赞世界卫生组织为非洲抗击新冠疫情所作的努力，强调债务减免对非洲取得抗疫胜利至关重要。

古特雷斯当天在与联合国非洲集团举行视频会议时，对世卫组织在新冠疫情暴发初期帮助非洲国家及早发现病毒所作的努力表示肯定。他说，在疫情暴发初期，非洲只有两个国家能够检测新冠病毒，但在世卫组织的帮助下，如今已有47个国家能够进行相关检测。

古特雷斯认为，减免非洲债务必须是非洲大陆应对新冠疫情所有措施中的重要组成部分，联合国将继续在国际社会倡导减免非洲债务。联合国非洲经济委员会也将与非洲财长一道，共同呼吁国际社会推出非洲债务减免一揽子计划。

关于受到广泛关注的新冠疫苗，古特雷斯说，开发一种安全有效的疫苗也许是让全世界回归正常的唯一办法，希望相关机构和专家以人类历史“前所未见”的速度和规模，加速开发和生产新冠疫苗。

此外，古特雷斯还对非洲国家积极回应他日前关于全球实现停火以全力应对新冠疫情的呼吁表示感谢，并再次强调目前要将所有的力量和资源投入到抗击新冠疫情行动中。他警告说，对于非洲而言，新冠疫情给非洲大陆造成的影响也许将是最严重的。

联合国区域集团是联合国会员国一种非官方的划分方法，根据地理区域将会员国划分成5个区域集团。目前非洲集团共有54个会员国。

(责编：于洋、杨牧)