IMF总裁敦促国际社会协调一致应对疫情

新华社华盛顿4月15日电（记者许缘 高攀）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃15日表示，新冠疫情阻碍全球经济增长，国际社会必须团结起来，共同应对危机。

格奥尔基耶娃当天在IMF和世界银行春季会议上表示，疫情或导致今年全球经济经历自上世纪30年代大萧条以来最糟糕的衰退，且对经济前景带来极大不确定性。许多国家已采取非常规应对措施，但考虑到危机的严重性，国际社会还需作出更大努力，迅速采取协调一致的行动。

格奥尔基耶娃说，为应对疫情及其对经济的影响，各国应从三个重点制定政策。其一，保护生命，优先安排卫生支出，避免医疗用品和食品的出口限制；其二，保护生计，使用货币刺激和流动性工具，避免流动性压力转变为偿付能力问题；其三，制定经济恢复计划，立即采取政策行动，避免疫情对经济造成不可逆转的创伤。

她指出，许多新兴市场和低收入经济体卫生基础薄弱，且遭遇严重资金外流，其中一些经济体可能面临不可持续的债务负担。为此，国际社会必须加紧努力为其提供更多资金和债务偿还优惠。IMF也随时准备调动1万亿美元借贷能力，并对紧急融资请求作出响应。

当天，二十国集团财政部长和央行行长召开视频会议，同意世界最贫困国家从今年5月1日起至年底暂停偿还债务。对此，格奥尔基耶娃和世界银行行长马尔帕斯发表联合声明表示欢迎，称这是一项强有力、快速反应的举措，将为保护最脆弱群体发挥重要作用。

受疫情全球蔓延影响，IMF和世行春季会议本月14日至17日通过远程会议方式召开。在14日发布的新一期《世界经济展望报告》中，IMF预计今年全球经济将萎缩3%，衰退程度远超2008年国际金融危机引发的经济下滑。

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