卢旺达卫生部长：学习中国抗疫经验非常重要

新华社基加利4月15日电（记者吕天然）卢旺达卫生部长达尼埃尔·恩加米杰15日接受新华社记者采访时说，学习中国经验对于卢旺达遏制新冠病毒传播非常重要。

恩加米杰当天早些时候和基层医疗保障国务部长塔尔西塞·恩潘加、卢多家治疗新冠肺炎定点医院负责人和一线抗疫医生们与中国浙江大学医学院附属邵逸夫医院11名专家通过视频远程对话，交流应对新冠疫情经验。中国专家在2个小时的交流中同卢方分享医院管理、应急处理、医护人员培训方面的抗疫经验。

恩加米杰告诉新华社记者，全球密切合作是击败新冠疫情的关键，与会卢旺达人员通过交流，学习到包括疫情管控、病毒检测、感染病人救治、疑似和确诊病例隔离等控制疫情的相关经验，“卢旺达卫生部的所有同事都会从中获益”。

邵逸夫医院院长蔡秀军在交流中说，希望邵逸夫医院的实践和经验对卢旺达有价值，能真正帮助卢旺达的抗疫工作。“我坚信，我们都会在不远的将来打赢这场抗疫战。祝中国和卢旺达好运。”

这一抗疫交流活动由马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会推出的全球新冠肺炎实战共享平台牵线联系。据阿里巴巴介绍，接下去还将面向斯里兰卡、津巴布韦、南非、尼泊尔、加纳和埃及等10多个亚非国家的卫生部门和医疗机构举办类似交流活动。

全球新冠肺炎实战共享平台于今年3月上线，旨在为世界各地的一线医生和护士提供抗疫实战经验分享和在线交流协作，为海外华人同胞提供来自抗疫最前线医生的新冠防治咨询，并为医疗科研机构提供人工智能（AI）大数据和云计算方面的支持。

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