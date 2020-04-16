蒙古国新增1例新冠肺炎患者累计增至31例

人民网乌兰巴托4月16日电（记者 霍文）蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼16日在卫生部例行新闻发布会宣布，又有1名从俄罗斯入境的蒙古国公民确诊感染新冠肺炎，该国累计新冠肺炎患者增至31例，包括27名蒙古国公民、1名法国公民和3名土耳其公民。31例患者中，5例蒙古国患者已治愈出院。

3月10日，蒙古国确诊首例新冠肺炎病例，为3月2日乘“莫斯科—乌兰巴托”航班的法国公民。16日晚“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机1人确诊，“首尔—乌兰巴托”航线包机2人确诊。17日、18日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。21日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机4人确诊。26日、28日“伊斯坦布尔—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。3月28日搭乘韩国“首尔—乌兰巴托”航线包机的土耳其驻蒙古国大使馆工作人员家属中，4月1日2人确诊，6日1人确诊。8日1人确诊，系3月26日夜、27日凌晨从蒙俄边境口岸回国的1名蒙古国公民。13日1人确诊，系从蒙俄陆路口岸入境蒙古国公民。14日13人确诊，系此前从蒙俄边境回国的蒙古国公民。

据悉，目前在外国旅居或留学的蒙古国公民有19万余人。2月1日以来，蒙古国政府应海外本国公民请求，通过铁路、公路和派出专机等运输方式，累计从外国接回6000余名本国公民。

3月22日，鉴于新冠肺炎防控形势，蒙古国政府会议决定将防灾高度戒备状态延长至4月30日，期间停止所有集体活动，停运所有国际航班和国际客运列车，禁止任何外国人进入蒙古国境内。4月14日，蒙古国家紧急情况委员会会议决定所有学校最早9月1日开学，期间继续实施网络和电视教学计划。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)