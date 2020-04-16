以色列两大政党未能在组阁期限内签署联合政府协议

新华社耶路撒冷4月16日电（记者尚昊 陈文仙）据以色列媒体16日报道，中间党派蓝白党领导人、新任议会议长本尼·甘茨未能在15日午夜前的组阁期限内与利库德集团领导人、现任总理内塔尼亚胡就组建联合政府签署协议。

甘茨和内塔尼亚胡曾于13日向总统里夫林表示双方已经“非常接近”达成组建政府的协议。据报道，双方谈判团队15日晚在耶路撒冷举行了组阁期限结束前的最后一次谈判，但未能就组建联合政府签署协议。目前，双方尚未就此发表声明。

以色列媒体披露的双方初步协议显示，若联合政府组建成功，内塔尼亚胡将继续执政18个月，然后甘茨于明年9月接任总理，“交权”日期将通过立法加以明确。但双方在司法任命委员会的否决权、约旦河西岸犹太人定居点等问题上分歧较大，难以调和。

3月16日，里夫林正式授权甘茨组建新一届政府。本月13日午夜，甘茨原定的组阁期限到期，里夫林应甘茨申请将其组阁期限延长两天，即至15日午夜。

根据以色列总统办公室12日发表的声明，若甘茨和内塔尼亚胡在组阁期限内未能达成协议，并且两人议员推荐人数没有发生变化，组阁权将交给以色列议会，在21天内获得多数推荐的议员将获得组阁权，组阁期限为14天。依照法律，若组阁再次失败，以色列将举行新一轮大选。

近一年来，以色列屡屡陷入组阁僵局，新政府“难产”。2019年4月，利库德集团赢得第21届议会选举，但内塔尼亚胡组阁失败，议会随后解散。当年9月举行第22届议会选举后，里夫林先后授权内塔尼亚胡和甘茨组阁，但两人组阁均以失败告终，议会再次被解散。今年3月2日第23届议会选举举行，也未有政党获得单独组阁所需的半数以上议席。

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