同心战“疫”，驻南非使领馆与在南同胞奋斗在一起

人民网约翰内斯堡4月15日电（记者 李滢嫣）4月15日，李南临时代办接受中国新闻网同心战“疫”系列访谈节目视频连线直播采访，介绍当前南非疫情发展整体情况及使领馆为在南同胞抗疫所做工作及下步工作部署，就南“封禁”期间的一些注意事项进行交流，并就海外人员普遍关心的“回家”问题解疑答惑。南华人警民合作中心常务副主任朱怡苑女士一同受邀接受采访。中国新闻网、中国侨网官方微博、中新网客户端、“侨宝”客户端同步直播。

李代办首先感谢在南同胞以实际行动为祖国抗疫工作作出重要贡献，并表示，疫情暴发以来，华侨华人、中资机构员工和留学生在国内抗疫初期慷慨捐款捐物、万里驰援，当前又响应国内“外防输入、内防反弹”号召，自觉在当地坚守抗疫，没有出现“扎堆”回国现象。迄今为止，在南非没有一起从中国输入的病例，在南同胞没有一起感染病例，创造了又一个“中国奇迹”。

李代办介绍南非疫情情况并表示，驻南使领馆第一时间启动应急预案，将侨胞、留学生、中资企业人员的健康和生命安全作为工作重中之重。使领馆主动、及时提供权威信息，积极答疑解惑、回应关切；协调南高层和内政部、卫生部、警察部、高教部等部委，高度关注疫情下侨胞滞留、签证过期、就医看病、经营安全、求学上课等问题；增加防疫物资供应，向在南中国留学生发放了口罩等防疫物资，帮助侨胞企业和当地口罩生产商扩大产能；协调国内医疗资源服务当地，先后向在南中国公民推送阿里健康、微医互联网总医院、百度健康问医生、京东健康、健康地球等远程医疗咨询平台，并与上海市外办和卫健委一起组织国内知名专家为在南侨胞举行专场防疫知识讲座，提供高质量医疗问询资源。

关于封禁状况下应注意事项，李代办呼吁在南同胞密切关注南政府发布的各类管控信息，严格遵守有关规定。李代办并说，南非社会主流民意是友好、客观的，对中国抗疫是声援、支持的。但是偶尔也有极个别对中国污名化或者歧视侨胞的言行发生。如遇到受歧视情况，应保持冷静，及时抽身，避免发生肢体冲突，确保自身安全。事中或事后应及时报警，并向所在社区侨团、侨领反映情况。

关于下步工作部署，李代办表示，驻南使领馆将按照国内指示要求，并结合在南侨胞、留学生、中资企业人员安全需要，继续做好三方面工作：一是保持对南方工作热度不减。继续有效促请警察部、内政部、外交部、高教部、卫生部等部门，关切我公民安全需求，全力维护生命健康安全；二是对大家服务温度不减。继续全天24小时守护好领保热线，做到有求必应，并继续协调优质医疗资源和防疫物资，尽最大努力满足抗疫物资需求；三是对侨团侨社、中资企业协会、华人警民中心、留学生团体支持力度不减。在政策指导、物资保障、沟通协调等方面，提供帮助和支持，让他们更好发挥直接联系服务在南同胞一线桥梁作用。

李代办最后表示，在党中央和外交部党委的坚强领导下，无论形势如何发展，驻南非使领馆将始终与广大旅南同胞一起坚守阵地，并肩战斗，全力以赴为大家提供贴心服务，直到赢得疫情阻击战的最终胜利。

朱怡苑副主任应询介绍了封禁期间在南侨胞、留学生、中资企业的生活和工作情况，并详细介绍南非华人警民合作中心为在南侨胞提供帮助，活跃在抗疫一线的感人事迹等。

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