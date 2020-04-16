独立传媒集团外事主编：中国是南非值得信赖和依靠的朋友

人民网约翰内斯堡4月15日电（记者 李滢嫣）南非主流媒体独立传媒集团网站及其旗下《星报》《开普守卫者》等报纸以“南非可以依靠的朋友”为题，全文刊登了该集团外事主编香农对中国驻南非使馆临时代办李南的书面专访。同日，该集团旗下《比陀新闻报》头版头条以“来自中国的爱”为题，刊登了中国第二批援助南非抗疫物资抵达的大幅照片。

李代办重点就中南两国元首通话精神、中国支持南非及非洲抗疫具体举措、中南在金砖和二十国集团等多边机制合作抗疫等回答了提问。专访全文如下：

一、近日习近平主席同拉马福萨总统进行了通话。您能否介绍一下通话主要内容？

答：正如你所说，4月8日，在南非及世界其他国家抗疫的重要关键时刻，习近平主席同拉马福萨总统进行了通话，两国元首就团结合作、共同抗疫达成许多重要共识，充分显示了中南关系的全面性和战略性。

习主席首先感谢拉马福萨总统及南非政府和社会各界在中国发生新冠肺炎疫情后予以中方多种形式的慰问和支持，中方坚定支持南非抗击疫情努力，愿根据南非需求，继续提供力所能及的帮助，同南非分享防控经验，加强医疗卫生领域合作。中方相信在拉马福萨总统领导下，南非政府采取一系列应对举措会取得积极成效。

习主席强调，作为“同志加兄弟”式的全面战略伙伴，中方愿同南非增进政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，推动双边合作取得积极进展，加强在金砖国家、二十国集团（G20）等框架内合作。

习主席表示，中非是患难与共的好兄弟。中方密切关注非洲疫情形势，向非洲联盟和所有建交非洲国家分批提供了抗疫物资援助，双方专家开展多次视频交流，许多中国企业、地方、民间机构也积极提供抗疫物资支持。中国将继续向非洲国家提供支持，加快推进非洲疾控中心建设，加强中非公共卫生和疾病防控合作，助力非洲提升疾病防控能力。

习主席并指出，国际社会应该秉持人类命运共同体理念，加强团结、协调、合作，坚决遏制疫情蔓延，保护人民生命安全和身体健康。中方愿同南非一道，落实好G20领导人应对新冠肺炎特别峰会有关成果，共同推进疫情防控国际合作，维护非洲和全球公共卫生安全。

拉马福萨总统表示，中方采取果断有力措施，已控制疫情，为其他国家树立了榜样，提供了有益借鉴。感谢中方长期以来为南非和非洲提供各种支持，特别是在当前困难时刻为南非和非洲国家抗击疫情提供宝贵援助，这对南非和非洲国家非常重要，增加了我们战胜疫情的信心。南方愿同中方一道努力，落实G20特别峰会共识，推动全球加强团结合作。

两国元首为中南联合抗疫进一步指明了方向，我们要落实好通话精神，携手引领中非及世界抗疫行动，通过加强公共卫生领域合作推动中南、中非关系迈向更高水平。

二、当前，南非面临防控新冠肺炎疫情的巨大压力。刚才您也提到习近平主席与拉马福萨总统通话中表示中国坚定支持南非抗疫，能否介绍一下中国在这方面的具体举措？

答：自3月5日南非出现首例确诊病例以来，4月14日确诊人数已达2272人，已成为非洲确诊病例最多的国家，疫情形势不容乐观。拉马福萨总统领导南非政府和人民，采取了全国“封禁”等多项坚决、果断措施阻止疫情传播，展示了坚强的领导力，受到人民的支持。我们对南非战胜疫情充满信心。

在中国抗击疫情过程中，南非同中国坚定站在一起，拉马福萨总统、非国大马哈舒勒总书记、卫生部长穆凯兹等南党政高层以及媒体、智库、高校、商界等社会各界均坚定支持中方抗疫努力，拉马福萨总统两次致函习近平主席表示慰问，南非标准银行、太阳国际集团、U-Mask口罩生产商等多家南非企业在自身遭受疫情冲击下，仍然慷慨捐款捐物支援中国战疫，给中国人民送去了友情和温暖。

中华民族是最懂得感恩的民族，南非疫情当头，现在是中国政府和人民投桃报李、回报南人民的时候了。中方从中央和地方政府，从企业到民间组织，各方面已经行动起来向南方提供力所能及的援助，全力支持南非抗疫斗争。

一是官民并举提供物资援助。据不完全统计，中国政府、地方、医疗机构等已向南方提供7550人份核酸检测试剂，2.1万个N95口罩、19万个医用口罩、3500套防护服、5000套护目镜、3.1万双手套、1.1万双鞋套、700个额温枪等医疗物资援助，部分物资已交付南方，其他物资亦将陆续抵南。

中国马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会向非洲国家捐赠的两批抗疫物资中均包括向南非政府捐赠物资，还将另向南方提供大量抗疫物资，涉及数十万个口罩、数十万人份检测试剂、以及防护服、防护面罩、额温枪和呼吸机等抗疫物资。

中国使馆和中国企业向南非政府捐赠红外测温仪。在南中资企业和华侨华人慷慨解囊，向南非政府捐赠300万兰特，其中华为公司单独捐赠100万兰特。德班华人口罩企业从中国紧急订购口罩生产设备扩大产能，并将全部生产的口罩捐赠给南方，夸纳省政府和警方已收到该工厂捐赠的3万个口罩。近期，华为南非公司、中国银行约堡分行、工商银行非洲代表处、建设银行约堡分行等中资机构还将向南方捐赠130多万个医用口罩，以及防护服、护目镜、呼吸机等物资。华侨华人还将提供新的捐赠。

我们鼓励中国在南华侨华人积极支持配合南非抗疫行动。同时也希望南非政府高度重视并维护好他们健康安全以及合法权益。

浙江省和广东也分别向其友好省份东开普省和夸纳省提供了捐赠。

二是无私分享抗疫经验。不久前，中国驻南非使馆组织邀请上海疾控中心专家，与南非卫生系统官员和世卫组织驻非洲代表等召开视频会，交流分享抗疫防控经验，受到南方和非方高度赞赏和一致好评。此外，我们还向南非卫生部及时提供《新冠肺炎防治手册》，参加南非科学创新部组织的国际科抗疫技创新合作视频会，分享中国科技界抗疫经验。

三是协助提高抗疫能力。中国驻南非使馆积极协调在南中资企业优先保障当地口罩生产商原材料供应，支持南非提高口罩生产能力，并对南非卫生部、全国传媒集团等在中国商业采购抗疫物资提供便利和协助，确保有关物资以最快速度运抵南非。

三、南非是金砖国家和G20等唯一非洲成员国。除在双边渠道开展合作外，南中是否也在金砖、G20等国际机制和多边框架下进行沟通协调共同抗疫？

答：疫情暴发以来，中南双方在金砖、G20以及世卫组织等机制平台始终保持密切协作，坚定支持上述组织在引领国际社会应对疫情中发挥积极作用。

正是在中南两国的积极参与和支持下，不久前G20应对新冠肺炎疫情特别峰会成功举行。习近平主席结合中国抗击疫情实践经验，就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出了坚决打好疫情防控全球阻击战、有效开展国际联防联控、积极支持国际组织发挥作用、加强国际宏观经济政策协调等一系列重要主张，为各国携手抗疫、完善全球卫生治理和构建人类卫生健康共同体提供坚强政治引领。拉马福萨总统在会上也指出，新冠病毒正在全世界蔓延，我们必须团结一致，与共同的敌人斗争。

在新冠肺炎疫情暴发初期，金砖国家就发表主席声明，坚定支持中国抗击疫情，呼吁国际社会在世卫组织框架下加强团结合作，协作应对疫情，共同维护全球和地区公共卫生安全。近日，金砖国家新开发银行决定向南非提供10亿美元(约180亿兰特)贷款，以帮助南非应对疫情。

此次新冠肺炎疫情以近乎惨烈的方式再次表明，人类就是一个休戚与共的命运共同体，没有人能够单打独斗战胜疫情。面对这一史无前例的全球大流行疫情，我们唯一的正确选择就是秉持人类命运共同体理念，全面加强国际合作，凝聚起团结战胜疫情的强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

四、非洲国家卫生水平相对比较落后，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，单靠非洲自身力量恐难以应对。习近平主席在同拉马福萨总统通话中也提及支援非洲抗疫。您能否介绍一下中国对非援助有关情况？

答：中非患难与共、守望相助。2014年，中国率先驰援非洲抗击埃博拉病毒，同当地人民并肩战斗，直至最后胜利，为引领国际社会帮助西非国家战胜疫情发挥了重要作用。面对此次日益严峻的新冠肺炎疫情和非洲国家的迫切需求，中国在做好自身疫情防控的同时，第一时间向非洲伸出援手，毫无保留地同非方分享抗疫经验，积极提供力所能及的支持和帮助。

中国已向非盟提供两批检测试剂，中国疾控专家同非洲疾控中心和非洲20多国代表召开视频会议交流经验、共商对策，并动员援非医疗队积极参与所在国抗疫行动。中国还向世界卫生组织捐款2000万美元，主要用于救助包括非洲在内的发展中国家。不久前，中国政府首架援助非洲国家抗疫物资的包机抵达加纳，满载着中国援助中西非18个国家的约40吨医疗物资。

中国地方省市、企业、侨社也通过多种形式和渠道积极展开援非行动。来自中国的马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会已向非洲54个国家每个国家捐赠10万个口罩、1000件防护服、1000个防护面罩和2万个检测试剂盒，有关抗疫物资已运抵埃塞俄比亚，绝大部分国家已收到相关物资。第二批捐赠物资也已出发。

“相知无远近，万里尚为邻”。中国对非没有空谈，唯有实际行动。这些就是中国支持非洲大陆抗击疫情的实实在在具体行动，也是中非构建更加紧密的命运共同体的生动写照。

(责编：刘叶婷、杨牧)