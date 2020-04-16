驻纽约总领馆举办“中美专家抗疫经验分享视频会”

人民网纽约4月14日电 （记者李晓宏） 中国驻纽约总领馆10日举办“中美专家抗疫经验分享视频会”，邀请复旦大学附属华山医院感染科主任、上海市医疗救治专家组组长张文宏教授以及该院徐斌副教授、艾静文医师等专家，与纽约西奈山医疗系统多名感染防控专家和临床医生视频连线，分享中方防控、治疗新冠肺炎经验并进行专业交流。

中国驻纽约总领馆科技参赞周国林受总领事黄屏委托，主持视频会议。会上，张文宏教授详细介绍了当前中国的疫情防控形势，特别是上海等地“最大化测试、最大化追踪、最大化收治”的成功经验，并一一解答西奈山医疗系统专家和医生涉及用药、检测、防护、隔离等多个方面的问题，毫无保留地分享了中方的具体做法。

西奈山医疗系统参会专家和医生高度评价本次视频会，表示西奈山作为纽约规模最大的医疗体系，长期服务包括华人社区在内的广大纽约居民，张文宏教授等专家分享的经验极具参考价值，对于西奈山的一线临床操作很有帮助，期待今后双方继续加强沟通交流，深化医疗合作。

“新冠病毒是全人类共同的敌人，抗疫是全世界共同面临的挑战，战胜疫情需要包括中美两国在内世界各国共同的努力。”周国林表示，此次牵线搭桥组织纽约、上海两地专家开展视频会，旨在通过分享中国宝贵的抗疫经验帮助西奈山医疗系统更好保护医护人员安全、更好救治病人、更好控制传染，也希望双方以此为契机加强合作，为中美抗疫合作贡献一份力量。

据介绍，面对美国新冠肺炎疫情重灾区纽约市及周边地区的严峻疫情，中国驻纽约总领馆高度关注并全力支持领区各地抗击疫情的努力，近一段时间以来一直在为领区有关州市在华采购抗疫物资、中国有关团体机构对美捐赠以及两国交流抗疫经验等提供协助和便利。

本次视频会得到了上海市归国华侨联合会和上海市政府外事办公室的大力支持。

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