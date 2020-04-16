泰国中华总商会研讨疫情防控工作

人民网曼谷4月16日电（记者孙广勇）目前，新冠肺炎疫情袭击全球，泰国疫情严峻，严重危及人民生命安全。 泰国中华总商会响应政府号召，推迟、取消一切会务活动，停止聚会，林楚钦主席及诸位副主席等时刻牵挂着全体会董和各行业公会成员，想方设法为会董们排忧解难，赠送、分发了多批防护口罩给商会会董及各行业公会成员。

4月15日，林楚钦主席、副主席李桂雄、陈锡源、陈大呈、蒋应初、刘秉青等在中总大会议厅，商讨有关疫情防控及影响应对事宜。林楚钦主席请大家严加防患，确保健康平安，以免给医疗系统增加压力，保障社会稳定安全。

林楚钦指出，泰国政府实施紧急状态应急措施以控制疫情，在此特殊情况下，各行各业均受到严重冲击，百业俱损，多行停业，经济面临严峻考验，人民的日常生活深受困扰，公司企业停工停产，工人失业，给大家造成相当大的压力。 林主席呼吁诸位会董，要发扬大爱精神，竭尽全力帮助下属企业员工，解其燃眉之急，以减少社会压力，减轻政府负担。

林楚钦表示，旅游业是泰国经济支柱产业，此波疫情冲击，旅游业首当其冲，连带行业也深受重创。 中国是泰国旅游业最大的客源地，此次中国政府高效有力地抗击新冠病毒，中国境内疫情得到迅速控制，目前正在加紧复工复产，只要中国社会恢复正常的生产生活秩序，中国民众出游的首选地一定还是泰国。 我们相信困难是暂时的，只要业者坚定信心，泰国一定能够排除万难，战胜病毒！

最后，林楚钦强调，武汉“解封”标志着中国抗击新冠疫情的战斗取得阶段性胜利。 我们要积极引进、学习祖国的防疫技术和经验，正确投入到泰国的抗疫工作，大家要同舟共济，守望相助，齐心协力，共克时艰。

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