中国援助抗疫物资运抵苏丹

人民网喀土穆4月15日电（记者 苏航）4月15日，由马云公益基金会捐赠的中国援苏抗疫物资运抵苏丹，交接仪式在喀土穆国际机场举行。中国驻苏丹大使马新民、苏外交部次长西迪格出席仪式并讲话。

马新民大使表示，中国与苏丹是患难与共、守望相助的好朋友、好伙伴，中国重视和珍视中苏友谊，在当前苏丹兄弟困难的时候，中国绝不会袖手旁观。中国政府和中国人民始终心系苏丹，在自身仍面临着防止疫情反弹和输入的巨大压力下，急苏丹之所急之所需，中国政府、企业和在苏华侨华人纷纷伸出援手，不断向苏丹提供医疗物资援助。今天马云公益基金会捐赠的呼吸机、病毒采样设备和核酸检测试剂、医疗防护服和防护面罩等顺利抵苏，是中方支持苏方抗疫的又一具体行动。病毒是我们共同的敌人，团结合作是战胜疫情最强有力的武器。相信在我们的共同努力下，一定能够取得抗疫的最终胜利。

西迪格次长表示，在当前苏丹面临疫情输入和传播的严峻挑战之际，中国政府和马云公益基金会雪中送炭、扶危济困，对苏抗击新冠疫情提供宝贵支持和援助，这再次体现了苏中两国之间坚固的战略伙伴关系和两国人民的友好情谊。当前，苏丹抗疫物资十分匮乏，医护人员装备紧缺，感谢中国各界向苏方及时伸出的友谊之手，这将极大提升苏丹抗击疫情的能力和信心。

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