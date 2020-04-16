新华社莫斯科4月15日电 通讯：“谢谢你，中国！”——记中国赴俄罗斯抗疫医疗专家组

新华社记者张骁 马晓成

“谢谢你，中国！”这句话近日频繁出现在俄罗斯社交网络上。中国医疗专家组奔波在俄罗斯防控新冠疫情一线、与俄专家交流互动，积极协助俄方抗疫。

自11日抵达莫斯科以来，10名中国赴俄罗斯抗疫医疗专家组成员，始终在抗疫一线奔忙。他们与俄方医学界同仁就新冠确诊患者收治标准、病毒检测方法、标本采集方式等问题展开交流和经验分享。中方专家耐心细致地答疑解惑，赢得俄罗斯医疗人员高度评价。

莫斯科市长索比亚宁13日会见了中国抗疫医疗专家组。他说，在这一艰难时期，中国向俄罗斯运送药品、个人防护用品和医疗设备，提供的援助是“无价的”。索比亚宁表示，国际经验在疫情防控中有非常重要的作用。俄方正借鉴中方抗疫经验，并希望这一经验惠及世界其他城市。

专家组组长、黑龙江省政协副主席郝会龙介绍说，此次赴俄专家组成员涵盖了中国病毒学、流行病学等领域的一流专家。他们不仅学养深厚，更有丰富的临床经验，尤其是抗击新冠疫情的实战经验。

“非常感谢中方分享了宝贵经验。”莫斯科斯克利福索夫斯基急救科学研究院实验诊断部主任米哈伊尔·戈德科夫说，俄罗斯将积极借鉴中国抗疫经验。

专家组此行还通过视频连线向在俄华侨华人、中资企业和留学生代表讲解新冠防控科普知识，解答相关问题，并交接了防疫物资。

专家们鼓励和提醒在俄同胞，要保持轻松心态，严格遵守防疫规定，注意饮食，加强日常锻炼。此外，专家组还为一名被确诊为新冠肺炎的莫斯科中国留学生进行了线上诊疗。

“专家组的到来为在俄同胞带来了祖国的关心和温暖，发放防疫物资如雪中送炭。”莫斯科鲍曼国立技术大学学生章轩说，衷心感谢每一位专家在艰难时期做出的贡献，希望世界各国早日战胜疫情。

俄罗斯疫情形势严峻。据莫斯科防疫指挥部15日消息，在过去24小时俄新增新冠肺炎确诊病例3388例，累计确诊24490例，单日确诊人数连创新高。俄国内已采取全国放假、关闭口岸等多项严厉措施以阻止疫情蔓延。

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