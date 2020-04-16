美财政部与主要航空企业达成救助协议

美国财政部与美国主要航空企业14日原则上达成救助协议，多家航空运营商将获得总计250亿美元联邦政府援助，用以支付员工薪酬，避免员工在新型冠状肺炎疫情期间遭解雇。

国际航空运输协会同一天把全球航空业2020年预期亏损额上调至3140亿美元。

【现金+贷款】

美国财政部14日与达美航空公司、美国航空公司、联合航空公司、西南航空公司等10家美国航空运营商原则上达成一致，将尽快敲定救助协议细节并拨付资金。

对航空业的救助是美国政府3月底宣布2万亿美元经济刺激计划的一部分，包含现金补贴和贷款。航空运营商将以让渡企业少量股权形式担保，以获得贷款。联邦政府的就业补贴将大体依据各航空运营商2019年4月至9月的收益和工资支出确定。

达美航空将获得54亿美元救助，包括38亿美元补贴和16亿美元贷款。首席执行官埃德·巴斯蒂安说，达美航空已经取消80%飞行计划、3.5万名员工自愿休假，加之救助计划扶持，可以确保以最小规模运营，满足旅客出行需求。

西南航空公司欢迎救助协议，说这项举措将为经济注入流动性并将确保企业运营和员工就业。

除联邦政府的援助资金，航空企业可以申请另一项旨在帮助企业在疫情过后恢复运营的专项政府贷款，共计250亿美元。美联社报道，多名分析师预期航空企业对这项计划不太感兴趣，因为企业可以利用私人信贷市场。不过，美国航空公司打算申请47.5亿美元专项政府贷款，阿拉斯加航空公司同样有意申请。

【惨重损失】

国际航空运输协会14日在每周例行发布会上说，全球航空业2020年预期亏损3140亿美元，以普通乘客飞行里程计算的客流量预期下滑48%。

由于新冠疫情在全球蔓延，多国关闭边界、管控旅行、施行“居家令”等限制措施，航空业受重创。

国际航空运输协会3月24日预期，全球航空业2020年预期亏损2520亿美元。4月14日最新预估数据较这一数据增加大约25%。

国际航空运输协会会长亚历山大·德朱尼亚克接受路透社记者采访时说：“相比我们一个月前的预估，行业恢复进度更慢，危机更加严重。”

国际航空运输协会说，大多数航空运营商大部分收入来自国际航线，国际航线“分阶段恢复”仍然难以缓解各航空运营商的财务压力。

这一组织呼吁各国就解除旅行禁令、行业复苏加强协调与合作。（包雪琳）（新华社专特稿）

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