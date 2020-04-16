研究人员说加征关税加重美国抗疫负担

美国研究人员认定，美国政府对医疗产品加征关税让美国为抗击新冠肺炎疫情付出更高代价。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)13日援引美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄严忠的话报道，与其他国家经由“更灵活”方式进口个人防护设备相比，加征关税进一步损害美国对新冠肺炎疫情暴发所作准备和应对努力。

黄严忠说，如果没有这些关税，美国能在“竞购医疗产品方面处于更有利地位”。

美国彼得森国际经济研究所先前发布的一份报告显示，截至3月13日，价值33亿美元进口医护产品仍面临7.5%关税，价值11亿美元可能用于防控疫情的产品面临25%关税。

报告作者、彼得森国际经济研究所资深分析师查德·鲍恩认为，美国政府现有关税措施是导致美国医疗物资短缺、推高关键医疗设备成本的原因之一。

黄严忠认为，总统唐纳德·特朗普4月3日援引《国防工业生产法》阻止美国企业出口N95级防护口罩等个人防护装备的做法不仅将“招致报复”，还将削弱其他国家的抗疫能力。“这是一场全球流行病。我们控制病毒传播的最终胜利，很大程度取决于其他国家应对（疫情）暴发所取得的成效。除非其他国家宣布摆脱病毒，我们才能宣告胜利。”（黄尹甲子）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘洁妍)