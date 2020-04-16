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英国新冠死亡人数恐高于公布数字

2020年04月16日08:53  来源：新华网
 

　　英国卫生部14日发布的新冠疫情数据显示，累计死亡病例为12107例，这一数字在全球列第五。但使用更广泛的数据统计，囊括养老院等社区死亡病例，疫情死亡病例数字可能比官方公布高15%。

　　英国政府科学顾问已经警告，以当前疫情数据看，英国可能成为欧洲疫情最严重的国家之一。按官方数据，英国累计确诊病例为世界第六，欧洲第五，累计死亡病例世界第五，欧洲第四。

　　英国国家统计办公室14日公布，截至4月3日，英格兰地区共5979人死于新冠病毒感染。

　　国家统计办公室统计员尼克·斯特里普说：“这一数字比国民保健制度系统中的数字高15%，涵盖全部提及新冠的死亡证明，包括疑似病例以及社区死亡病例。”

　　路透社解读，这一数字反映两种死亡情况，即主要死因为新冠病毒感染和新冠病毒作为致死因素之一。英国政府公布的数据仅为卫生部每天记录的各医院死亡人数。

　　与国家统计办公室数字相比，截至4月3日，国民保健制度系统统计的英格兰地区死亡病例仅包括医院数据，这一数字为5186人。

　　国家统计办公室说，加上威尔士地区数据后，截至4月3日，英格兰与威尔士新冠死亡病例为6235例。苏格兰地区单独公布的数据为，截至4月5日，死亡病例354例。北爱尔兰截至4月3日为79例死亡。

　　按国家统计办公室说法，截至4月3日的一周内，涉及新冠的死亡病例近一半（46.6%）在伦敦。在英格兰和威尔士，涉及新冠的死亡人数占全部死亡人数的21.2%，而前一周，这一比例为4.8%。

　　从总体死亡人数看，4月3日结束的一周内共死亡16387人，成为自2005年记录每周死亡人数以来，死亡人数最多的一周。

　　英国卫生部14日公布新冠疫情数据显示，截至格林尼治时间13日16时，英国新冠疫情确诊病例为93873例，比前一天新增5252例，新增死亡病例778例，累计死亡病例升至12107例。

　　按英国政府一些研究人员估算，如果英国可以将新冠死亡病例控制在2万以下，就算处置得当。（庄北宁）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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