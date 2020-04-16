特朗普告知普京愿帮忙

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫14日说，美国总统唐纳德·特朗普告诉俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，美国做好了向俄罗斯提供抗疫物资的准备。另外，俄罗斯不准备就疫情要求欧洲联盟取消针对俄方的制裁。

拉夫罗夫当天经由在线发布会告诉媒体记者，美方表达支持俄罗斯抗疫的意愿。另一方面，如果美方提出要求，俄罗斯也会考虑向美方提供防疫物资，一如先前。

俄罗斯1日派军用运输机把一批医疗设备和防护用品运到美国纽约。就这批医疗物资的性质，美方称部分是采购。

俄罗斯塔斯社援引拉夫罗夫的话报道，俄方并不打算因疫情要求欧盟取消针对俄罗斯的制裁。因克里米亚2014年并入俄罗斯联邦，欧盟对俄施加经济制裁，关联能源、金融和武器制造等行业。

拉夫罗夫反对单边制裁，称这类制裁影响一些国家的抗疫行动，如药品进口等，有违人道主义。

另外，拉夫罗夫反对把新冠疫情政治化和对中国的污名化。他说，世界卫生组织在抗击疫情上发挥重要作用，得到联合国决议和二十国集团声明认可。中国正向其他国家施以援手，分享抗疫经验。

普京当天出席欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会视频会议期间说，俄方将分享自身防疫经验和疫苗研究进展。俄方已动用相当于国内生产总值1.2%的资源用于减轻疫情影响。

根据俄罗斯防疫指挥部14日公布的数据，过去24小时内，俄境内新增新冠确诊病例2774例，累计确诊病例21102例，累计死亡170例。

俄罗斯绝大多数病例在首都莫斯科，累计确诊病例超过1.3万例，大约6000人在家治疗。

莫斯科卫生部门警告，接下来两到三周医院床位将出现短缺。路透社报道，莫斯科额外安排了24家医院收治新冠病毒感染者，争取在今后10天把可用床位数提高到2.1万张。

莫斯科副市长阿纳斯塔西娅·拉科娃10日说，确诊病例增加的同时，重症患者也在增加。“随着重症患者数量增加，首都医疗系统承受的压力急剧增加。医院和救护车服务都在极限运转。”

普京13日主持召开俄抗击新冠病毒会议时说，俄境内新冠疫情形势正在恶化，必要时将动用军事资源抗击疫情。（陈立希）（新华社专特稿）

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