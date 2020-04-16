美失业潮向纵深蔓延　“安全”岗位也不安全

美国劳工部定于16日公布最新失业数据。经济学家普遍预计，上周新增首次申请失业救济的人数仍将超过500万，意味着过去四周将抹去2008年金融危机以来所有新增就业岗位。

失业潮持续蔓延，一些曾经自视岗位更安全的白领、高技术人员也开始感受到就业冲击。

【最差预期或成现实】

一些美国经济学家预测，上周新增首次申请失业救济的人数大约550万，从而使过去四周它的总人数突破2200万，相当于美国就业总人口的八分之一。

彭博新闻社15日报道，随着新冠肺炎疫情持续冲击经济，今后数周的单周新增数字预计将维持在数百万水平，经济衰退程度超出预期。

彭博社本月早些时候发布的一项调查显示，经济学界对美国第二季度失业率的预期中值为12.6%。

华盛顿公平发展中心宏观经济政策研究主管克劳迪娅·萨姆认为，如果就业数据不能尽早趋稳，30%的失业率将成为预测中的“最可能情况”。这种最差预期将是2008年金融危机期间失业率的3倍，甚至高于上世纪大萧条期间的25%。

【失业潮第二波冲击】

《华尔街日报》14日报道，继酒店、餐饮、购物中心等行业人员大量失业后，美国正迎来第二波失业潮，政府雇员、律师甚至医护人员等也未能幸免。

远程办公一度被视作应对疫情冲击的有效方式。但美国招聘网站ZipRecruiter经济分析师朱莉娅·波拉克说，不少远程办公人士面临广泛裁员，连这个招聘网站3月底也从1200名全职员工中裁撤400多人。

由于法院基本关闭、诉讼停滞，加之客户面临经济困境，不少律师事务所因业务萎缩而被迫裁员减薪。总部位于纽约市的凯威莱德律师事务所主要从事金融服务，拥有400名律师，最近对员工降薪25%，合伙人停薪；该市拥有700名律师的贝克·多纳尔森律师事务所已经让部分合伙人休无薪假。

美国全国女律师协会主席凯伦·理查森说，远程办公不是问题所在，“问题是你有活儿可干么”。

在医疗卫生领域，疫情已经造成资源挤兑，迫使医院和公共卫生部门压缩非疫情相关部门的业务。牙医助理艾米丽·希尔在一家军方医院工作，曾经自认“不可或缺”，近期被告知至少停工到6月19日，“从原来觉得（疫情）‘没什么大不了’，到现在‘我的天，我该怎么办’”。

美国州、县、市等各级地方政府部门雇有大约2000万职员，也开始因财政收入锐减而加入裁员潮。辛辛那提市市长约翰·克兰利最近宣布让1700名政府雇员无薪休假，“没有人希望被认定为‘非必要’（人员）……但我们需要他们待在家里”。

经济学家认为，美国就业何时迎来反弹，关键在于疫情的持续时间。根据《华尔街日报》一份调查，经济学界的共识是，就业数据需要27个月才能恢复到今年2月的水平。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)