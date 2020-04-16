世卫组织总干事：对美国暂停资助世卫组织表示遗憾

新华社日内瓦4月15日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞15日对美国决定暂停资助世卫组织表示遗憾。他同时重申，新冠病毒是全人类共同的敌人，只有全球团结才能击败病毒。

谭德塞在例行记者会上说，1945年联合国成立时，各国优先讨论的议题之一就是建立一个保护和促进世界人民健康的组织。这一愿望体现在《世界卫生组织章程》中。

谭德塞表示：“美国是世卫组织长期和慷慨的朋友，我们希望它继续如此。我们对美国总统暂停资助世卫组织的决定感到遗憾。”

他说，在美国人民和政府的支持下，世卫组织致力于改善世界上许多最贫困和最弱势人群的健康。世卫组织不仅在和新冠病毒斗争，还在努力应对脊髓灰质炎、麻疹、疟疾、埃博拉、艾滋病、结核病、营养不良、癌症、糖尿病、精神卫生问题以及许多其他疾病和健康问题。同时，世卫组织还与各国合作强化卫生系统，改善人们获得拯救生命的卫生服务的机会。

谭德塞宣布，世卫组织正在评估美国暂停资助可能会对该组织工作造成的影响，并将与合作伙伴共同努力填补面临的财政缺口，以确保工作得以继续而不受干扰。

谭德塞强调，世卫组织承诺专注于公共卫生和科学，以及不畏惧、不偏袒地服务全世界所有人民，这一承诺不会动摇分毫。“我们的使命和任务是与所有国家平等合作，而不考虑其人口或经济规模。”

他说，新冠病毒“不区分富国和穷国，大国和小国；它不针对特定国籍、民族或意识形态。世卫组织同样如此。现在是我们所有人团结起来，与一个共同的威胁、一个危险的敌人斗争的时候。当我们出现分裂时，病毒会利用我们之间的裂缝。”

谭德塞同时表示，世卫组织会对各方向其提供的资源负责。“在适当的时候，世卫组织会员国和为确保透明度和问责机制而设立的独立机构将审查该组织在应对这一大流行方面的表现。”

“毫无疑问，我们将确定需要改进的地方，并从中汲取教训。但现在，我们的工作重心、我的工作重心是阻止这种病毒并拯救生命。”

谭德塞感谢各会员国、国际组织及个人对世卫组织的支持和承诺，并再次呼吁全球团结一致共同应对疫情。

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(责编：于洋、刘洁妍)