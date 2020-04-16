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意大利新冠死亡病例增至21645例

2020年04月16日08:46  来源：新华网
 

　　新华社罗马4月15日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利15日说，当天意大利累计新冠确诊病例增至165155例，死亡病例增至21645例，治愈病例增至38092例。

　　博雷利在例行新闻发布会上说，意大利累计确诊病例比上一日增加2667例，死亡病例增加578例，治愈病例增加962例。累计确诊病例增幅连续第4天下降。

　　博雷利说，在现有患者中，74696人在居家隔离，27643人在医院接受普通治疗，3079人在重症监护室接受治疗。其中，重症病例比上一日减少107例，连续第12天下降；在医院接受普通治疗的患者数量连续两天下降。

　　为帮助部分受疫情冲击的民众渡过难关，意大利政府当天向约180万自由职业者发放每人每月600欧元的补贴，约占申请并获得领取补贴资格者的一半；其余获批者将在本周内领到补贴。

　　意大利中央银行当天向议会提交的一份报告显示，意大利3月份的工业产值估计下降15%，生产者和消费者信心指数大幅下跌，企业流动性恶化。报告估计，意大利企业今年3月至7月至少需要500亿欧元的流动性支持。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

(责编：于洋、刘洁妍)
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