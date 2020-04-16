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法国新冠患者住院人数首次出现下降

2020年04月16日08:41  来源：新华网
 

　　新华社巴黎4月15日电（记者陈晨）法国卫生总署署长萨洛蒙15日说，法国新冠死亡病例升至17167例，在过去24小时内增加1438例。目前，在医院接受治疗的新冠患者人数首次出现下降。

　　萨洛蒙在当日举行的新闻发布会上说，在所有死亡病例中，医院死亡病例为10643例，较前一日增加514例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为6524例，较前一日增加924例。与前一天相比，死亡人数有较大幅度上升，主要原因是有数据补录情况。

　　他说，截至目前，法国有31779名新冠患者在医院接受治疗，在过去24小时内减少513人；6457人在重症监护室接受治疗，重症患者较前一日减少273人。

　　此外，法国公共卫生部门15日公布的数据显示，医院确诊病例累计106206例，过去24小时内增加2633例；在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，确诊或疑似病例累计41657例，较前一日增加1927例。

　　法国总理菲利普15日宣布，政府将在5月份向参与抗疫工作的医护人员发放每人500欧元至1500欧元的免税津贴，他们的加班费也将增加50%。政府还将向部分家庭发放“紧急援助”，预计将惠及超过400万户家庭。

　　法国劳工部长米丽埃尔·佩尼科15日说，截至目前，共有73.2万家企业为870万名员工申请采取“部分失业”措施。

(责编：于洋、刘洁妍)
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