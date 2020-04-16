美国疾控中心主任：将继续与世卫组织合作抗击疫情

新华社华盛顿4月15日电（记者刘品然 孙丁）美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德15日表示，美疾控中心将继续与世界卫生组织合作，共同抗击新冠疫情。

雷德菲尔德当天在接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，“世卫组织长期以来一直是我们的重要合作伙伴”，美疾控中心和世卫组织在全球范围内合作抗击包括埃博拉病毒在内的公共卫生危机，美疾控中心会继续与世卫组织合作。

在回答有关美方决定暂停向世卫组织缴纳会费可能产生的影响这一问题时，雷德菲尔德表示，此类与地缘政治有关的问题应由专业人士解答。在公共卫生领域，美疾控中心将继续与世卫组织并肩合作，努力遏制疫情，保护美国人民。

美国总统特朗普14日宣布，美国暂停向世卫组织缴纳会费。他说，美国每年向世卫组织缴纳超过4亿美元会费，作为世卫组织的主要赞助方，美国有责任对世卫组织在疫情中的行为问责。此举遭致国际社会和美国国内专业人士的批评。

联合国秘书长古特雷斯14日说，全球正在抗击新冠疫情，削减世卫组织或任何其他人道主义组织行动所需资源不合时宜，世卫组织必须得到支持，这对全球战胜新冠疫情的努力绝对关键。

美国医学会主席帕特里斯·哈里斯当天发表声明说，抗击新冠疫情需要国际合作，美国在此关键时刻暂停向世卫组织缴纳会费是在错误方向迈出的危险一步。声明强烈要求特朗普重新考虑这一决定。

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