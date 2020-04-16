东亚国家携手战“疫” 为国际合作做出表率

人民网北京4月15日电（刘叶婷）4月14日，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议召开。会议各方在遏制疫情扩散蔓延、提高公共卫生治理水平、推动东亚尽快恢复经济发展三个方面达成共识。

有关专家在接受人民网记者采访时表示，面对人类共同的灾难新冠肺炎疫情，东亚国家正在以实际行动践行人类命运共同体理念。此次会议彰显了东亚国家团结抗疫的力量，为国际社会做出表率。

东亚国家携手战“疫”展现团结力量

新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给世界人民健康安全和全球经济造成重大威胁和严重冲击。特别是，随着疫情的日益严峻，社会治理危机、人道危机风险上升，粮食危机隐忧浮现，对所有国家都是一场重大考验。在当前背景下，10+3领导人会议是继二十国集团领导人特别峰会之后，又一次倡导国际社会加强合作、团结抗疫的积极举措。

“李克强总理在会议上发表的讲话，不仅传递出重视和珍惜团结抗疫、合作抗疫的中国信念，更向国际社会展示了通力合作、共同应对的东亚力量。”南京大学南海协同创新中心执行主任、教授朱锋接受人民网记者采访时表示，虽然疫情是对全球公共卫生与健康的重大威胁，国际组织和机制在应对疫情初期也显得措手不及，但东亚各国的合作以及已经形成的10+3地区合作机制，在疫情暴发之后显示了强大的内在活力。“这次会议彰显了东亚合作的强劲动力。”朱锋表示。

“面对新冠肺炎疫情这场人类共同的灾难，中国立足全局，拿出了可行方案，做出了切实行动，体现了大国的担当和责任。”复旦大学国际问题研究院教授沈丁立表示，中方关于应对疫情开展联防联控、提高政策协调等倡议成为会议各方的共识，为东亚地区形成抗击疫情的最大合力开辟了道路。此次10+3领导人会议与此前召开的中国-东盟关于新冠肺炎问题特别外长会、中日韩新冠肺炎问题特别外长会都是在着力提升东亚地区应对疫情的政策协调能力，中国在其中都贡献了方案和智慧。

朱锋表示，此次会议内容丰富，各国领导人就如何进行医护设备援助、信息交流、推进各国传染病防治机构的合作等问题达成一致。更重要的，还就如何保持区域内各国经济稳定、尽快重新振兴区域内产业链、供应链和价值链达成了重要共识。“疫情、民生和经济复兴三者不可分离。此次会议，彰显了东亚团结的抗疫力量。”朱锋指出。

恢复经济达成共识提振全球信心

疫情给世界经济发展造成了冲击和挑战，世界主要经济体都面临经济下行的风险和压力。此次10+3领导人会议上，各方就促进经济恢复达成的共识让国际社会看到了东亚各国的切实行动和强大信心，受到专家的重点关注。

沈丁立特别注意到此次会议达成的重要共识，即维护必要的经贸合作与人员往来，保持贸易投资往来和适度开放，保持供应链畅通等。他认为，为了遏制疫情蔓延，保障本国人民健康安全，各国都不得不暂时采取“关门”策略，这无疑给地区各国经济造成严重打击。“在不影响人的生命安全和带动病毒蔓延的情况之下，打开必要的人流通道和物流通道，才能使得经济逐步复苏，尽管不能一步到位，但在避免金融动荡和粮食危机等方面将产生积极作用。”沈丁立认为。

朱锋指出，东亚是世界经济的三大中心之一。尽可能确保东亚经济的内在活力少受疫情的冲击，并促使各国协调相关贸易、产业、资源供给等方面的政策方案，采取联防联控、复工复产，是保证东亚区域经济内在活力的重要依据。这次会议，信息清晰、目标明确、方案到位，在提升东亚抗疫合作的同时，也是增强区域内经济复苏的战略性举措。

在东亚各国今后如何加强合作抗击疫情方面，朱锋也提出了三点建议。他认为，首先，东亚各国政府和人民需要为地区性的抗疫合作提供配合与支持。尤其是在疫情全球蔓延、各国抗疫行动因一系列特殊手段引发民众负面情绪的背景下，此次会议强调的合作措施，不仅是各国政府的承诺，更是各国社会的期盼；其次， 应尽快在10+3 机制框架内成立工作组，将会议形成的共识和行动方案具体推进和落实；第三，抗疫行动不仅仅是简单的抗疫物资援助，更是尽可能减少地区经济停摆的时间，为此，抗疫、民生和复工复产，各国需要制定充分协调的方案，共同推进落实。

“在推进国际社会抗疫合作方面，中国不是在喊口号，而是在扎实开展行动。”沈丁立指出，在中国境内疫情基本得到有效控制之际，中国尽己所能向有需要的国家施以援手，为国际社会做出了表率。

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