特朗普称美国疫情已过峰值 计划5月1日重启经济

人民网华盛顿4月15日电（记者张梦旭） 美国总统特朗普在4月15日的白宫新冠疫情简报会上表示，美国新冠肺炎新增发病数据显示，美国已经度过了“高峰期”。他同时表示，白宫即将对各州提供重新开放经济的指导方针。特朗普没有提供指导方针的细节，但他表示会在美国东部时间16日下午发布相关声明。他希望5月1日前部分州能够重新开放经济。

特朗普之前表示，他将在两个必要条件之间作出选择：保护美国人的健康和重启世界最大经济体，这是他一生中最大的决定。

美国《华盛顿邮报》报道，美国公共卫生专家13日就何时重新开放美国经济展开了辩论。特朗普政府的几名官员警告说，特朗普提出的5月1日重新开放经济的日期可能不现实。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇警告说，如果像特朗普总统正在考虑的那样，在5月1日重启经济，过快恢复正常状态，新冠病毒进一步传播的风险非常大。

《华盛顿邮报》评论说，虽然联邦政府确实有权提出建议，但是否重新开放的最终决定取决于各州。目前有关避免社交聚会和在家工作的联邦建议将于4月底到期。公共卫生专家说，要安全地重新开放经济，需要采取某些步骤。美国应该大规模地确认与感染者有过接触的人，并进行广泛的检测，还应该加强卫生保健能力。由于新冠病毒有14天的潜伏期，在新病例持续减少至少14天之前，各州不应采取放松限制的行动。

美国前副总统乔·拜登公布了他自己的抗击大流行和重新开放美国的建议。他赞同几位专家在检测、医院准备和接触者追踪等问题上的指导意见。他还严厉批评了特朗普政府的应对措施。拜登在《纽约时报》发表的一篇专栏文章中写道:“在我们准备让美国重新开放的时候，我们必须记住这场危机给我们带来的教训:政府没有做好计划、准备、诚实地评估和传达对国家的威胁，导致了灾难性的后果。我们不能重复这些错误。”

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