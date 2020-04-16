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综合消息：亚欧地区疫情持续蔓延 俄罗斯确诊病例超过2.4万例

2020年04月16日08:28  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科4月15日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：新冠疫情在亚欧地区持续蔓延，俄罗斯已报告确诊病例2.4万余例，单日新增确诊病例数连创新高。白俄罗斯、乌克兰的确诊病例也都超过3700例。

　　俄罗斯防疫部门15日公布的最新数据显示，俄24小时内新增确诊病例3388例，创该国单日新增确诊病例数新高。俄罗斯确诊病例累计已达24490例，累计死亡198例，累计治愈1986例。目前，俄85个联邦主体中，只有阿尔泰共和国一个联邦主体尚未报告确诊病例。

　　乌克兰卫生部15日发布的疫情报告显示，该国新增确诊病例392例，累计确诊3764例；新增死亡病例10例，累计死亡108例。

　　白俄罗斯卫生部当天发布的数据显示，白俄罗斯新增确诊病例447例，累计确诊3728例；新增死亡病例3例，累计死亡36例。

　　乌兹别克斯坦卫生部数据显示，截至北京时间15日13时，该国累计确诊病例达1214例，累计死亡4例。乌总统米尔济约耶夫14日表示，要调动所有力量和资源投入到疫情防控工作中，进一步加强与各国和国际组织的合作，争取早日战胜疫情。

　　吉尔吉斯斯坦卫生部说，截至北京时间15日14时，该国累计确诊病例已达449例，累计死亡5例。吉总统热恩别科夫当日在议会发表讲话时表示，根据专家分析，该国将于4月下旬迎来新冠疫情高峰期。

　　格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站15日公布的数据显示，该国累计确诊病例达306例，累计死亡病例达3例。总理加哈里亚14日宣布将国家紧急状态延长至5月10日，该国多座主要城市15日起实施为期10天的“封城”措施。

　　蒙古国卫生部14日公布的数据显示，该国累计确诊病例已升至30例。蒙古国国家紧急情况委员会呼吁民众佩戴口罩、不聚集、讲卫生，坚决遏制疫情蔓延。（执笔记者：李奥；参与记者：鲁金博、魏忠杰、李东旭、蔡国栋、关建武、李铭、阿斯钢）

(责编：于洋、刘洁妍)
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