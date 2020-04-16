外交部：中国决定向沙特阿拉伯、埃塞俄比亚、布基纳法索派遣抗疫医疗专家组

新华社北京4月15日电（记者成欣）外交部发言人赵立坚15日在例行记者会上说，中国政府决定向沙特阿拉伯、埃塞俄比亚、布基纳法索派遣抗疫医疗专家组。

“为帮助沙特阿拉伯应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向沙特阿拉伯派遣抗疫医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，宁夏回族自治区卫健委选派，已于4月15日上午启程。”赵立坚说。

赵立坚说，中国发生新冠肺炎疫情后，沙特领导人第一时间表达慰问和支持，沙特政府和各界纷纷伸出援手，向中方提供了多批物资援助。当前沙特也面临疫情严峻挑战，中方同样坚定支持沙特抗疫努力，愿提供力所能及的帮助。此次赴沙中国专家来自实验室检测、传染病防控、呼吸与重症、护理、中医等领域，将与沙方交流分享中方抗疫经验，提供防控和诊疗指导培训。此外，专家组还将为中国驻沙特使馆、中资企业人员和华侨华人提供必要的防疫技术指导、防护物品和中医药咨询服务。

他说，病毒无国界，携手共担当。作为全面战略合作伙伴，中方愿与沙方继续密切合作，维护好两国人民生命安全和身体健康，共同战胜新冠肺炎疫情这一人类共同敌人。

“为支持非洲国家加强应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向埃塞俄比亚、布基纳法索派遣抗疫医疗专家组，与两国医疗卫生机构分享交流抗疫经验，并提供防疫指导和技术咨询，增强其疫情防控能力。”赵立坚说。

他表示，中国和非洲是长期患难与共的好兄弟。在中国疫情防控形势艰难时刻，非洲国家向中国提供了宝贵支持，我们对此铭记在心。中方密切关注非洲疫情防控形势，克服困难向非洲联盟和所有建交非洲国家分批提供了抗疫物资援助，双方专家开展多次视频交流，许多中国地方省市、企业、民间机构也积极提供抗疫物资支持。这些都是构建更加紧密的中非命运共同体的真实写照。中方愿同非洲国家加强合作，携手取得抗疫最终胜利。

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