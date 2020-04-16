美国“断供”世卫组织，打的什么算盘？

4月14日，美国总统宣布，美国将暂停向世卫组织拨款。美方认为世卫组织处理新冠疫情不力、导致疫情在全球暴发，还称要开展相关调查来评估“世卫组织在严重的处理失当以及掩盖新冠病毒传播方面所扮演的角色”。

如何看待美国政府这一举动？侠客岛采访了中国人民大学国家发展与战略研究院国际战略研究中心研究员刁大明、中国现代国际关系研究院美国研究所学者孙成昊，一起来看他们的观点。

1、侠客岛：您认为美国政府在这个时候做出“断供”世卫组织的决策，是如何考虑的？

刁大明：从长线来看，本届美国政府对于国际机制、全球治理没有多少兴趣，而是遵循“美国优先”原则。公开信息显示，美国去年就已开始拖欠世卫组织会费，所以做出现在的决策也不意外。

具体看这次，美国目前死亡病例超过2万例，在这个形势下，该国政府就选择了成本最小（少花钱）的“甩锅”方式——向国际组织甩锅。在当前大环境下，美国毕竟还是希望和其他国家保持防疫方面的资源互动，所以这次就选择从WHO下手。

孙成昊：之所以做出这个决策，首先是因为目前美国的疫情形势严峻，确诊人数超过60万，该国政府承受的压力非常大。

其次，这体现了美国政府高层还在用“大国竞争”的视角来看疫情。其认为世卫组织就该支持美国采取的防疫措施，但实际上世卫组织对中国的防疫举措表示了赞赏。所以为了争夺话语权，美国就希望采取极端方式，逼迫世卫组织就范。

2、侠客岛：美国方面此前称世卫组织应对疫情过程中“以中国为中心”、世卫组织未能及时透明地获取疫情信息并共享信息、世卫组织宣布疫情为“全球大流行” 的时间太晚，您如何看待这些指责？

刁大明：3月11日，世卫组织宣布新冠肺炎疫情“全球大流行”，这一时间节点是专家科学研判的结果，应该说是客观的，也对后续防疫起到了较好的引导作用。3月13日，美国进入“国家紧急状态”，实际上这一决策也是受到了世卫组织的引导。

公共卫生领域的短板效应很明显，关键不在于哪个地方做得最好，而是如何补齐短板。在这种前提下，你很难想象世卫组织会去以某个特定国家为中心。指责世卫组织“中国中心论”，背后恰恰是美方霸权思维的体现。

孙成昊：世卫组织最近公布了一份《世卫组织应对COVID-19疫情时间表》。这份文件显示早在1月初中国就把发生在武汉的疫情通报给了世卫组织和美国。世卫组织在1月份的时候就出台了针对疫情的指导意见，然后向全世界分享。所以中国、世卫组织在疫情信息分享这一块是没有任何问题的。

事实上，美国政府现在完全是在利用一些信息上的不对等来“甩锅”。因为很多美国民众并不了解这么详细的事情，他们如果每天就是看白宫新闻发布会、福克斯新闻电视台，就会相信这类“甩锅”。

世卫组织官网发布《世卫组织应对COVID-19疫情时间表》

3、侠客岛：美国这次的“断供”行为会给世卫组织带来多大影响呢？

刁大明：各国向世卫组织缴纳的会费，是按照本国财富和人口状况去计算的。全世界都按这一标准缴纳，所以美国也没必要强调说在这方面花的钱过多。

如果失去了美国这份钱，世卫组织确实会面临压力，更受影响的是全球的防疫形势，而美国此举也可以说是在防疫过程中主动放弃了大国领导权。在这样一个全世界守望相助的时期，美国受政治人物利益驱动，做特殊的政治算计，那可能之后的世界不会接受其再度回到领导地位的尝试。

孙成昊：世卫组织2018-2019年的双年度规划预算总额是44亿美元。这笔钱主要来自成员国会费和自愿捐款。美国确实是世卫组织最大的资金提供方，去年提供了4亿美元的资金支持，在自愿捐款份额中也占到了15%。

所以美国停缴费用确实会影响到世卫组织的运作，会影响到一些项目的推进，尤其在人员的安排、薪水这一块。

4、侠客岛：美国此前已退出联合国教科文组织、联合国人权理事会、伊核协议、巴黎气候协定、《中导条约》，这次又停缴世卫组织会费，您怎么看待本届美国政府的“退群”行为？

孙成昊：美国政府不管是“退群”还是退出各种国际条约，除了国内政治考虑，看重的就是经济利益，而非美国的国际声誉。这届政府现在就算退出世卫组织，其铁杆支持者恐怕也不会有什么反对情绪，反而会支持其这么做。

世卫组织总干事谭德塞

5、侠客岛：截至美国东部时间4月14日晚6时，全美新冠肺炎确诊病例超过60万例，累计死亡25575例。据您观察，美国是如何变成全球疫情最严重国家的，问题出在哪儿？

刁大明：美国现在用的并非防疫思路、科学思路。美国确认出现社区传播时，应在全国层面响应，而不应完全指望各州。一个理性、负责任、不以某些特定人群利益为目标的政府，显然不应该这么做。

孙成昊：时至今日，美国政府内部对于疫情的防控措施，还是有两派人马在争论。其中一派以医学专家为首，他们认为要早干预、采取比较严格的社会隔离措施。另一派以财政部长为首的人，考虑更多的是美国的经济发展。他们认为美国经济已经受到疫情的影响，如果再采取严格的社会管控措施，会造成更大伤害。

这两派人现在还在争论，导致美国联邦政府没有拿出统一的意见，经常释放一些混乱的信息。

(来源:侠客岛)

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