WHO会陷入财务危机吗？美国会退出吗？专家释疑

【环球时报-环球网报道 记者 倪浩】美国总统特朗普4月14日宣布将暂停向WHO（世界卫生组织）提供资金。突遭第一大资金来源国断供，WHO会不会因此而陷入财政危机？

采访中，中国联合国协会的专家向《环球时报》表示，美国暂停提供资金将给WHO带来负面影响，但并不是决定性影响。因为WHO有着多种募集资金的方式，并将会在资金募集的盘子中进行灵活调剂。

美国倚大向WHO施压

根据WHO官网的消息，WHO的资金来源主要由两部分组成：一是评定会费，二是自愿捐款。前者按会员国的财力和人口来确定，自愿捐款则来自于各会员国或相关组织和私人机构的自愿捐赠。

近年来，WHO接收的资金来源中，评定费用的占比已经减至不足四分之一，大头则来自于自愿捐款。综合WHO网站和美国国务院的信息，目前美国是WHO资金第一大来源国，所占比例高居各国之首。2016-2017双年度预算中，美国交纳的评定费用为2.1亿美元，自愿捐款达7.25亿美元，占全部自愿捐款的37%。除此之外，美国的民间组织也会向WHO捐款，比尔和梅琳达 盖茨基金会在2017年度向WHO捐赠了3.25亿美元。如此计算，美国向WHO提供的资金会更多。

不过，特朗普执政以来，美国政府已经缩减了向多个国际组织提供资金的预算规模。据《纽约时报》报道，特朗普要求削减拨款规模至少到达到40%。而据统计，至2019年底，美国拖欠联合国的会费达到了10亿美元。迄今， 1.2亿美元的WHO会费也未按时缴纳。

数据显示，中国在评定费用中的交纳比例正在迅速提升，最新的2020-2021年度的评定会费中，除了美国持续占比22%之外，中国的占比从上个双年度的不到8%增加到略微超过12%。

而正是因为资金占比上的优势，美国选择了向WHO施加压力的做法，从而向外转移矛盾。

WHO会陷入财政危机吗？

中国联合国协会副会长兼总干事张丹15日告诉《环球时报》记者，从特朗普的措辞中可以分析出，来自于美国政府的评定费用以及自愿捐款都将暂时中止。“WHO的资金来源当中美国的盘子确实非常大，如果美国暂停向WHO提供资金，WHO势必受到明显的影响。”

张丹分析说，WHO预算中一少部分用于人员开支等日常运行费用，而更多的预算是用于全球各国的项目支出，比如医疗设备的购买，服务费用的支付，项目运营的费用等等。“资金短缺可能会使WHO的项目和方案进展缓慢，或者实施困难，或者规模缩小。”

但是美国中断费用支持的影响并不是决定性的，张丹指出，WHO占大头的自愿捐款中有多种形式，其中重要的一项就是紧急募捐，比如联合国难民署、联合国儿童基金会、联合国粮农组织等在遇到重大国际公共卫生紧急事件、粮食安全或者人道主义危机时都会向国际社会发出紧急呼吁并募集资金。这些资金最终来自于各国政府，有时也来自于民间组织。因此，WHO可以通过紧急募捐方式，向国际社会募集资金；另外，WHO也可以接受民间组织比如个人、企业和慈善基金会的捐款等。张丹说，特朗普政府没有权力要求美国的民间组织也停止向WHO捐款，因此，并不是所有来自美国的资金都会被中断。另外，国际上很多民间组织热衷于向WHO捐款，世界多边主义的参与者并非全是政府机构，还包括很多民间非政府组织。

张丹强调说，WHO短期资金可能会受影响，但是WHO可以在资金募集这个盘子里进行灵活调剂。

3月7日，中国政府响应WHO呼吁，决定向WHO捐款2000万美元。中国之后，据路透社报道，英国政府4月12日宣布，将向联合国机构、国际组织等捐助2亿英镑，帮助贫穷国家抗击新冠疫情，其中6500万英镑提供给WHO。

美国会退出WHO吗？

美国在中断向联合国教科文组织缴纳会费后，并最终退出了该组织。在接受《环球时报》记者采访时，曾任中国联合国协会副会长的张小安分析认为，美国退出联合国教科文组织是因为政治原因，而这次美国政府发起对WHO的所谓审查，很难与上次“退群”的性质相类比，因此现在还很难判断美国下一步的决定。

张小安分析说，美国拖欠会费在联合国是一个老问题了。“美国自上世纪90年代就开始拖欠联合国会费了，而到特朗普上台之后，这种做法又进一步加剧。”

而张丹认为，“美国通常不会像其他国家那样足额缴纳会费，总是交一点欠一点，采取后交费的方式。”张丹认为，这次向WHO施压是特朗普政府的一个政治武器，是其政策上的权宜之计，是迫于舆论压力向外转移注意力的做法。

张小安认为，美国责难WHO的做法将受到国内民主党派势力的掣肘。她认为，“民主党属于国际主义派，对多边事务很重视，在全球环保、气候等问题上都比较积极；另外，美国全球霸权的维持是需要软实力的支撑，客观上需要美国在国际上保持一个比较好的形象，至少站在道义的高点。但现在特朗普根本不考虑这些问题，其所做所为对美国软实力的破坏非常严重。”

(责编：于洋、刘洁妍)