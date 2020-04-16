欧洲多国谨慎开始复工复学

近日，一些欧洲国家的新冠肺炎疫情趋向好转。迫于经济压力，希望尽快按下“重启键”声音开始出现，多国正在谨慎放宽疫情防控措施，逐渐开始复工复学。世卫组织提出放宽限制措施必须考虑六大因素，建议欧洲国家慎重放宽或结束限制措施。

欧盟4月15日公布了一份退出严格限制措施的路线图，要求成员国加强协调，在出台放宽限制措施前相互通报。欧盟建议逐步有序退出管控，不同阶段安排一定间隔，以评估实施效果。欧盟还提出放松限制的三个主要标准：新增感染病例显著减少、医院有收治新增病例的能力、有适当的检测能力。

4月14日起，奥地利将允许面积400平方米以下的商店重新营业，大型超市、购物中心、理发店等可于5月1日重新营业，如果公共卫生条件允许，餐馆和宾馆将于5月中旬开始营业；4月13日起，西班牙允许建筑业等无法居家办公的非必需产业陆续复工；丹麦幼儿园和小学从4月15日陆续开学；意大利允许少部分企业复工；挪威、捷克、奥地利、瑞士、保加利亚也逐步放宽了限制措施；德国总理默克尔表示，将根据科学研究结果，在本周决定是否放宽限制措施。

即便一些欧洲国家开始复工复学，相关疫情防控措施依然紧绷。丹麦5月10日前继续禁止10人以上的聚会，电影院、购物中心仍然关闭，8月前禁止大型集会，丹麦首相弗雷泽里克森认为完全放开限制措施无异于“走钢丝”，必须谨慎行事；奥地利总理库尔茨也警告，疫情的威胁并没有解除，可能卷土重来；4月13日起，西班牙政府在各大城市的地铁站和公交站等处向市民分发口罩；法国则延长限制措施到5月11日；比利时将延长限制措施至5月3日。

世卫组织总干事谭德塞4月13日表示，过早放松限制措施可能导致疫情强烈反弹。在解除疫情限制措施前，应重点考虑六大标准：疫情传播得到控制；卫生系统具备发现、检测、隔离和治疗每个病例并追踪每个接触者的能力；卫生设施和疗养院等特殊环境中疫情暴发的风险降到最低；工作场所、学校和其他人们必须前往的地方已采取预防措施；输入性病例风险可控；社区已通过充分教育、参与和授权了解和适应疫情。

世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在接受本报记者提问时说：“欧洲国家疫情出现一些积极信号，新增病例和住院患者数量趋于稳定，一些国家呈稳定下降趋势，这是居家隔离等措施的效果。”瑞安表示，应该考虑稳健措施，继续加强公共卫生能力，准备足够床位，保持救治水平，采取早发现、早隔离、追踪密切接触者，避免出现疫情反弹带来的后果。

（本报布鲁塞尔4月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)