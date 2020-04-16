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“中欧班列为防疫物资运输提供便利”

本报驻德国记者  花  放

2020年04月16日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　4月14日，中欧班列（武汉）X8015次列车抵达德国北威州杜伊斯堡港货运场站。这是近3个月来，从武汉开出的首趟中欧班列，标志着中欧班列（武汉）恢复常态化运营。

　　此次班列运送的货物包括支援欧洲各国的疫情防控用品、匈塞铁路建设物资、出口汽车零配件等。班列抵达杜伊斯堡后，随车货物将分拨至法国、匈牙利、捷克、波兰等国。出席接车仪式的北威州交通部长于斯特表示：“中欧班列的再次到来令人振奋，班列从中国运来的物资对于德国抗击疫情帮助很大。”

　　作为共建“一带一路”重要项目，中欧班列已成为世界运输体系的重要组成部分。受疫情影响，欧洲国家一些行业陷入停滞，经济下行压力加大。中欧班列恢复常态化运营，既有利于为国际抗疫救援物资提供运输渠道，也有助于减少疫情对中欧产业链供应链带来的冲击。

　　武汉与杜伊斯堡于1982年结为中德之间第一对友好城市，穿梭于两地之间的中欧班列进一步拉近了两座城市的友好关系。疫情期间，杜伊斯堡第一时间向中国捐赠防疫物资。杜伊斯堡市市长林克特意为中欧班列的到来致贺信。他在信中表示，杜伊斯堡正为抗击疫情艰苦努力，中欧班列的常态化运营将提供巨大助力。

　　“中欧班列为防疫物资运输提供便利。”杜伊斯堡港务集团董事长斯塔克表示，中欧班列恢复常态化运营不仅大大提高了运输效率，也有利于进一步推动杜伊斯堡和武汉在物流等领域的合作，促进双方经济发展。

　　本次班列抵达德国后，后续计划去程每周两个班次、回程每周一个班次。中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳表示，中欧班列恢复常态化运营，是中国疫情防控取得重要阶段性成效的真实写照，展现了中国有序推动复工复产，稳定和畅通全球产业链供应链的坚实步伐。中欧班列（武汉）满载着德国和欧洲抗击疫情所需的医疗、生产物资，也表明了中国愿与德国和欧洲守望相助、共克时艰。

　　（本报柏林4月15日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年04月16日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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