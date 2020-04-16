4月14日，尼日利亚外长奥尼亚马与中国驻尼日利亚大使周平剑在尼外交部大楼举行会见并共见记者。其间，奥尼亚马积极评价中国抗疫举措，对中国开展抗疫国际合作表示赞赏，并就不实传闻进行了回应和澄清。

会见中，奥尼亚马对中国向尼日利亚提供人员和物资援助，以及两国积极开展抗疫合作表示赞赏。他说，中国向尼日利亚派遣了相关医护和技术人员支援抗疫，中国土木工程有限公司近期还向尼捐赠了大量医疗物资和设备。此外，一些中国企业和民间机构向尼捐赠了大量检测试剂，为尼迅速扩大检测范围、识别追踪密切接触者等提供了有效帮助。“从这些行动中，我们看到中国人民的友善，尼日利亚人民对此表示感谢。同时，中国应对疫情的有效举措令人印象深刻，相关抗疫经验值得其他国家学习和借鉴。”

在谈及日前社交媒体上出现的有关非洲国家侨民在中国境况相关视频时，奥尼亚马强调，经核查，这些视频断章取义，反映的情况并不属实。他表示，不实言论出现后，中国驻尼大使馆及时采取行动，与各方沟通协调，并及时向尼方反馈情况。中国在疫情防控方面积累了丰富经验，中国地方政府的管控措施及时有效，无可厚非。我们当前所处的世界深受网络社交媒体影响，总有人出于不同利益考虑宣传各自意见主张。“尼方已全面了解事件真相，对中国驻尼大使馆的迅速反应表示感谢。”他说。

周平剑表示，患难见真情，我们不会忘记尼政府和人民对中国抗击疫情给予的宝贵支持。中方珍视两国战略伙伴关系，相信尼方有决心、有能力战胜疫情，也相信中尼友谊将在携手抗疫中更加紧密。中国对非友好政策没有任何改变，中非友谊牢不可破。中非、中尼永远是好朋友、好伙伴、好兄弟。

周平剑特别介绍了广州抗击疫情的情况。他表示，广东在面临严峻输入风险情况下加强防控举措，目的是维护包括非洲侨民在内的所有外籍人士的安全与健康。中国对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异化做法，对歧视性言行零容忍。

（本报阿布贾4月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 03 版）

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