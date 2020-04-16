“我们从未如此迫切地需要国际合作”（患难见真情 共同抗疫情）

近日，世界卫生组织总干事谭德塞在记者会上表示，各国要根据自身实际出台新冠肺炎疫情防控措施，同时要注意保护人权。无论出台还是放宽居家隔离等限制措施，都要首先考虑保护人的健康。接受本报记者采访的国际人士指出，中国为遏制疫情作出巨大努力，为保障中国人民乃至世界人民的生命权和健康权作出巨大贡献。面对严峻挑战，国际社会必须团结起来，加强合作，共同战胜疫情。

“人权首先是保障人的生命权和健康权”

“生命权和健康权是人权最基本的内容，是其他权利的基础。没有生命权和健康权，其他的权利都无从谈起。疫情面前，中国政府采取果断措施，最大限度救治患者，守护人民健康，很好保障了人民的生命权和健康权。”比利时荷语区鲁汶大学医学专家马克·范·兰斯特说。

德国智库弗里德里希·艾伯特基金会政治学家米夏埃尔·布勒宁认为，中国各地4.2万余名医护人员驰援湖北，携手攻克救治难关，始终将人民群众生命安全和身体健康放在第一位，创造了奇迹。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，中国对人权理念有着更宽广和深远的理解。消除绝对贫困、帮助数亿人口成功脱贫，就是很好体现。疫情期间，为了更好地守护14亿人民的安全健康，中国采取了严格的防控措施，保障了人民的生命权和健康权。

巴西里约热内卢州立大学经济学教授埃利亚斯·雅布尔表示，巴西许多地方政府正借鉴中国防控经验，呼吁民众居家隔离，以避免感染。“人权首先是保障人的生命权和健康权。如果不采取相应严格措施，任由疫情蔓延，生命权和健康权必将受到严重威胁，保障人权也就无从谈起。”他认为，中国的疫情防控举措拓展了人们对人权的理解。

“感染者得到及时治疗，病人隐私权得到保护，公众知情权、监督权等得到保障，这就是了不起的人权发展成就”

西班牙胡安卡洛斯国王大学教授费利佩·德瓦萨表示，此次疫情是当前人类社会面临的最大和最紧迫的挑战之一，是全人类为了生命权和健康权所进行的一场战斗。“疫情期间，感染者得到及时治疗，病人隐私权得到保护，公众知情权、监督权等得到保障，这就是了不起的人权发展成就。中国政府始终把人民的生命安全和身体健康放在首位，采取了严格且行之有效的举措，为全球抗疫作出重要贡献。”

南非独立传媒集团外事主编香农·易卜拉欣认为，在做好本国疫情防控的前提下，中国正尽最大努力向国际社会提供支持和帮助，同非盟及一些非洲国家举办新冠肺炎疫情防控卫生专家视频会议，完善位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲疾病控制和预防中心功能，协助非洲国家改善当地流行病学监测和应急响应等，这些努力有助于拯救更多生命。

埃及苏伊士运河大学语言学院院长拉杰布表示：“在此特殊时期，保护人民的生命权和健康权愈显珍贵，这也是考验一个国家治理能力的时刻。中国的行动令人敬佩。”

“中国给非洲的援助犹如雪中送炭。除了政府间合作抗疫，不少中国企业也向非洲国家捐赠了急需的医疗物资。”易卜拉欣说，“疫情期间的守望相助，让更多人深入理解人类命运共同体理念。中国在保障本国人民人权的同时，也为保障非洲人民人权作贡献。世界不会忘记中国在危急时刻提供的援助。非洲将与中国一道，携手打赢疫情防控全球阻击战。”

“携手抗击疫情进一步证明了构建人类命运共同体理念的重要性”

“当今世界，没有与世隔绝的孤岛，也没有可独自享有的安全感。”库恩强调，“我们从未如此迫切地需要国际合作。如果说气候变化是世界上最棘手的慢性疾病，那么这场疫情就是世界面临的最严重的急性疾病。遏制疫情在全球蔓延，就像支持全球经济发展一样，有赖于国际合作。中国提出的构建人类命运共同体理念是一个具有多方面作用的宏伟愿景，人们携手抗击疫情进一步证明了构建人类命运共同体理念的重要性。”

易卜拉欣表示，疫情蔓延给非洲人民的生命安全和身体健康带来巨大威胁，许多非洲国家没有独立应对疫情的能力。“疫情当前，生命至上。希望各国能将人民生命安全和身体健康摆在首位，积极开展合作，保障所有人，特别是脆弱群体的生命权和健康权。”

“抗击疫情不是某一国的事，而是全人类需要共同面对的挑战。”雅布尔认为，事实已经证明构建人类命运共同体的必要性和重要性。中国的抗疫行动不仅维护了中国人民的生命安全和身体健康，也在为维护世界人民的健康和全球公共卫生安全作出最大努力。

“一些人将疫情的蔓延归咎于全球化发展，出现了反对全球化的声音。继续支持全球化恰恰是抗击疫情带给我们的最大启示。”德瓦萨指出，要彻底战胜疫情，国际社会深化合作携手抗疫是唯一选择。“人类是一个休戚与共的命运共同体，加强合作，携手面对挑战，是我们应当选择的正确道路。”

非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，病毒没有国界，唯一的正确选择就是秉持人类命运共同体理念，通过全面加强国际合作，凝聚强大合力，携手赢得这场抗疫斗争。

（本报北京、布鲁塞尔、柏林、里约热内卢、华盛顿、马德里、约翰内斯堡、开罗4月15日电 记者王骁波、张朋辉、花放、李晓骁、郑琪、姜波、李滢嫣、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)