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中国企业积极援助俄罗斯抗疫

2020年04月15日21:33  来源：人民网-国际频道
 
俄罗斯中国总商会向中国留俄学生总会一次性捐赠2.5万个口罩
俄罗斯中国总商会向中国留俄学生总会一次性捐赠2.5万个口罩

人民网莫斯科4月15日电 （记者 殷新宇）俄罗斯新冠肺炎疫情日趋严重，然而中俄两国的贸易额却逆势而上。中国海关总署4月14日发布数据，1到3月，中俄两国贸易额为253.53亿美元，同比增长3.4%。

能取得如此成绩，在俄中资企业功不可没。在克服疫情造成的生产困难的同时，在俄中资企业积极协助俄罗斯抗击疫情。企业向俄罗斯地方政府部门及合作伙伴进行了大量防疫物资援助。

俄罗斯中国总商会会长周立群介绍，莫斯科格林伍德国际贸易中心、中国工商银行俄罗斯子行、京东方俄罗斯有限公司等中资企业率先开始防疫物资的捐助活动。4月12日，格林伍德国际贸易中心从国内采购的首批20万只口罩抵达莫斯科，分别向俄罗斯莫斯科州移民局、莫斯科州社保基金、莫斯科市政府有关部门等进行了捐赠，同时对急需口罩支援的在俄中国留学生以及生产、工程建设类中资企业进行了援助。在疫情形势严峻、处于居家隔离状态的非常时期，总商会秘书处及会员企业的员工冒着危险，克服交通运输困难，把防疫物资发送到最需要的地方。

"中国企业援助让我们很感动。"莫斯科州社保基金负责人柳德米拉·斯捷潘诺娃对本报记者表示，"莫斯科疫情形势严峻，中国企业员工自身安全和防疫压力也很大，尤其是在目前中国疫情还没有完全结束情况下，在俄的中国企业能够给我们慷慨地援助防疫物资，让我们感受到中俄之间的友谊，我们对中国企业由衷佩服和敬重，中国企业是好样的！"

4月12日，中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组与在俄中资企业进行了视频连线，讲解预防病毒感染、提高自身免疫力等防疫知识。俄罗斯中国总商会迅速把中国专家的讲解汇总成完整的要点，会后第一时间发给在俄中资企业、华人华侨和留学生，并把防疫知识翻译成俄文通过网络分发给俄罗斯企业，受到俄方欢迎。

在俄中资企业数量庞大，俄罗斯中国总商会就拥有4000多家会员企业。中国企业严格遵守俄方抗击疫情方面的要求。格林伍德商务园有300多家租户企业，来自14个国家和地区，其中中资企业有170多家，园区工作的员工达1.2万人。俄罗斯疫情初期，园区就实施了体温检测、每日排查员工健康状况、错峰上班等防疫措施，至今在园区没有发生一个感染病例。

 

(责编：徐祥丽、杨牧)
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