中方对美方暂停资助世卫组织表示严重关切

人民网北京4月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持15日例行记者会。记者会实录如下：

一、为帮助沙特阿拉伯应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向沙特阿拉伯派遣抗疫医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，宁夏回族自治区卫健委选派，已于4月15日上午启程。

中国发生新冠肺炎疫情后，沙特领导人第一时间表达慰问和支持，沙特政府和各界纷纷伸出援手，向中方提供了多批物资援助。当前沙特也面临疫情严峻挑战，中方同样坚定支持沙特抗疫努力，愿提供力所能及的帮助。此次赴沙中国专家来自实验室检测、传染病防控、呼吸与重症、护理、中医等领域，将与沙方交流分享中方抗疫经验，提供防控和诊疗指导培训。此外，专家组还将为中国驻沙特使馆、中资企业人员和华人华侨提供必要的防疫技术指导、防护物品和中医药咨询服务。

病毒无国界，携手共担当。作为全面战略合作伙伴，中方愿与沙方继续密切合作，维护好两国人民生命安全和身体健康，共同战胜新冠肺炎疫情这一人类共同敌人。

二、为支持非洲国家加强应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向埃塞俄比亚、布基纳法索派遣抗疫医疗专家组，与两国医疗卫生机构分享交流抗疫经验，并提供防疫指导和技术咨询，增强其疫情防控能力。

中国和非洲是长期患难与共的好兄弟。在中国疫情防控形势艰难时刻，非洲国家向中国提供了宝贵支持，我们对此铭记在心。中方密切关注非洲疫情防控形势，克服困难向非洲联盟和所有建交非洲国家分批提供了抗疫物资援助，双方专家开展多次视频交流，许多中国地方省市、企业、民间机构也积极提供抗疫物资支持。这些都是构建更加紧密的中非命运共同体的真实写照。中方愿同非洲国家加强合作，携手取得抗疫最终胜利。

中央广播电视总台央视记者：昨天，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议举行。会议通过了《联合声明》。中方能否介绍此次会议取得了哪些重要成果？

赵立坚：这是一个很好的问题。

4月14日，东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议成功举行。李克强总理出席会议并发表重要讲话，介绍了中国统筹推进疫情防控和经济社会发展的经验，提出加强防控合作、恢复经济发展、密切政策协调等合作倡议，得到各方积极呼应和支持。

会议取得重要成果，发表了《联合声明》。各方同意继续分享信息、交流经验，加强药物和疫苗研发合作，确保药品和医疗物资供应；设立特别基金支持东盟国家应对疫情；探讨建立重要医疗物资储备。各方一致同意致力于降低疫情对经济社会的影响，维护必要经贸合作与人员往来，保持供应链畅通，促进经济增长。

会议进一步强化了地区国家合作意识，提振了合作信心，明确了合作方向。中方愿与各方保持密切合作，积极落实会议共识，采取切实有效行动，早日战胜疫情，恢复地区经济活力。

法新社记者：法国外长昨天会见中国驻法国大使，就此前使馆刊发的一些关于法国等西方国家应对疫情的评论文章表达关切。中方对此有何评论？

赵立坚：新冠肺炎疫情发生以来，中法两国元首3次通电话，相互表达慰问和支持。在两国元首战略指引下，中法各界守望相助、携手抗疫，涌现出很多感人的合作抗疫故事，在两国民众间引起强烈反响，充分展现了两国关系的高水平和两国人民的深情厚谊。

近期，西方国家一些媒体和所谓专家和政客，散布虚假信息，利用疫情对中国污名化，对中法抗疫合作说三道四。面对有关不实指责，中国驻外使领馆及时作出回应，为的是澄清事实真相，为的是阐明原则立场，为的是维护好国际抗疫合作大局。希望法方消除这样的误解，中方无意也从来没有作出法方应对疫情不力的评论。

恰恰相反的是，我们对法国面临严峻的疫情挑战感同身受。我们注意到，在马克龙总统坚强领导下，法国政府采取的一系列防控举措得到了法国人民的广泛拥护，正在取得积极成效，我们真诚地为此“点赞”和加油，支持法方根据本国国情制定积极有力应对举措，相信法方一定能够早日战胜疫情。

病毒不分国界，疫情不分种族。当前最需要的是全球同心。我愿再次强调，中方愿同包括法国在内的国际社会一道，坚持多边主义，加强团结合作，共同做好疫情防控工作，维护全球公共卫生安全。

中央广播电视总台国广记者：我们注意到，近期，针对广东疫情防控涉及非洲公民等情况，中非双方进行了密切沟通，中方采取了一系列新的措施。能否介绍一下最新进展？

赵立坚：最近中非关系受到很多关注。正如你所说，连日来，中非双方就在广东的非洲侨民境况问题保持密切沟通和友好协商。王毅国务委员同非盟委员会主席法基通电话，外交部部长助理陈晓东集体会见非洲驻华使节。中国驻非洲各国使馆也同非方进行积极沟通。中方重申对非友好政策没有任何改变，在广东面临严峻输入风险情况下加强防控举措坚持中外一视同仁，不会对任何特殊群体搞差别性政策。广东方面结合非方意见，进一步完善对外国人健康管理措施。据了解，在符合中方防疫规定的前提下，不少非洲侨民正陆续返家隔离，部分有困难的非洲侨民也得到了妥善安置。

许多非洲国家政府和非洲驻华使节普遍认为，当前形势下各国均在加强疫情防控措施，广东省的举措是对所有中国人和外国人负责，完全可以理解。在当地工作和生活的外国人都应予以配合和支持。非方赞赏中方认真对待非方的关切，注意到广东省有关地市涉及非洲人情况不断改善。非方将配合中方，教育引导本国公民遵守中方防疫规定，共同做好疫情防控工作。不少非洲朋友还指出，经过核实，网络上流传的不少视频经过剪辑，并非事情的真相。中非双方都要对这些可能误导民众认识和情绪的网络内容保持警惕。

王毅国务委员兼外长在同非盟委员会主席法基通话时指出，中非传统友谊坚如磐石，牢不可破，决不会因一时一事而受到影响，更不会被某些势力的挑拨离间所干扰。法基主席表示，非方不相信中方会采取针对非洲人民的种族歧视政策。非中双方既是朋友，更是战友，没有任何事情能够改变或损害非中友好。下阶段，中非双方将继续坚定地站在一起，携手取得抗击疫情的最终胜利。

彭博社记者：据美联社报道，中国在正式对外公布新冠肺炎疫情前就知道正面临重大公共卫生事件。这篇报道是否准确？

赵立坚：我还没看到你所说的报道。中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织以及有关国家和地区通报疫情信息，得到国际社会充分肯定、高度评价和普遍赞誉。疫情暴发以来，中国人民团结一心、众志成城，奋力抗击疫情，为全世界的抗疫斗争赢得了宝贵时间，也作出了重要贡献。

那些指责中国不透明、不公开的声音是不公正的，是对中国人民付出的巨大牺牲的亵渎。

澎湃新闻记者：根据美国务院网站近日消息，美国务卿蓬佩奥在接受媒体采访时再次批评中方没有及时通报新冠肺炎疫情，并表示应在合适时机对有关方面追责。请问中方对此有何评论？

赵立坚：近来美方官员不断散布类似不实言论，对此中方已经详细列举事实，全面戳穿了美方谎言。

我们奉劝美方官员把精力用在做好自身疫情防控工作上，而不是试图到处“甩锅”、转移视线，这只会欲盖弥彰，无助于缓解美国国内的疫情，而且严重干扰中美抗疫合作、损害两国关系。

法新社记者：据报道，尼日利亚外长昨天表示，广州对待尼日利亚公民的做法不可接受，敦促中方立即采取措施予以解决。中方对此有何评论？

赵立坚：你说的消息不准确。中国驻尼日利亚大使昨天会见尼日利亚外长奥尼亚马并共见记者，中国驻尼使馆已经发了新闻稿。请你去使馆网站查阅。

深圳卫视记者：14日，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》称，预计今年全球经济将萎缩3%，为上世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报告。当前，新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，威胁各国人民生命安全和身体健康，也对世界经济带来严重冲击。国际货币基金组织预测今年全球经济将陷入严重衰退，凸显了这场公共卫生和全球经济双重危机的严峻性。

正如国际货币基金组织所指出，这是一场真正的全球性危机，没有哪个国家能够幸免。越是关键时刻，越需要国际社会秉持构建人类命运共同体理念，发扬同舟共济、合作共赢的伙伴精神，团结应对、共克时艰，为世界经济发展注入信心、增添力量。

主要经济体应切实承担起责任，认真落实二十国集团领导人特别峰会成果，为维护世界经济稳定贡献正能量。要运用必要货币、财政和结构性政策工具，从需求和供给两方面采取措施，稳定市场预期，提升经济韧性。要坚定维护开放型世界经济，取消关税等贸易限制措施，促进正常经贸交往，营造自由、公平、非歧视、透明、可预期的贸易投资环境，维护全球产业链供应链稳定顺畅运行。要坚持多边主义，加强国际协调合作，支持联合国、世贸组织等多边机制平台发挥作用，完善全球经济治理。

中方将继续统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，同时坚定不移扩大对外开放，巩固深化同各方合作，为世界经济稳定做出积极贡献。

香港中评社记者：4月14日，美国总统特朗普宣布暂停资助世界卫生组织，中方对此有何评论？

赵立坚：中方对美方宣布暂停资助世界卫生组织表示严重关切。

作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对全球公共卫生危机方面发挥着不可替代的作用。尤其是新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在谭德塞总干事带领下，积极履行自身职责，为推动国际抗疫合作发挥了中心协调作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。

当前，全球疫情形势严峻，正处于关键时刻。美方这一决定将削弱世卫组织能力，损害国际抗疫合作，受影响的是包括美国在内的世界各国，特别是能力脆弱的国家。我们敦促美方切实履行自身的职责和义务，支持世卫组织领导国际抗疫行动。

中方将一如既往，支持世卫组织为推动国际公共卫生事业、应对全球抗击疫情发挥重要作用。

北京日报记者：14日，俄罗斯外长拉夫罗夫接受采访称，中俄合作堪称国际抗疫合作典范。部分欧美政客指责中国隐瞒疫情信息，要求中国对疫情蔓延支付巨额赔偿，这一言论已超出了底线，不可接受。虽然某些人质疑中方倡导构建人类命运共同体理念意在谋求私利，但我们认为，中方的目的是为推动国际社会形成合力。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对拉夫罗夫外长的有关表态表示高度评价。

新冠肺炎疫情暴发初期，俄方就给予中方坚定的政治、道义和物资支持。普京总统多次公开赞赏中方防疫措施，支持中国人民抗疫，俄各界民众纷纷自发写慰问信或拍摄视频支持中国人民抗疫。当前，俄罗斯正处于疫情防控的关键阶段，中方在继续做好本国疫情防控工作的同时，尽己所能向俄方提供支持和帮助，这体现了两国人民患难与共、互相帮助的传统友谊，也彰显了新时代中俄全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性。

在国际社会携手抗击疫情的过程中，我们也听到了一些不和谐的声音，一些媒体、一些人歪曲事实，制造和散布关于中国和俄罗斯的不实之词。作为新时代的全面战略协作伙伴，中俄将更加坚定地站在一起，携手应对发展道路上遇到的阻力。中方愿继续同包括俄罗斯在内的国际社会一道，基于人类命运共同体理念，开展防控和救治经验分享，加强国际防疫合作，携手应对共同威胁和挑战，维护全球公共卫生安全。

中央广播电视总台央广记者：昨天，习近平主席同塞尔维亚总统武契奇通电话。习主席表示，中方将继续为塞方抗疫提供帮助和支持。请问中方将在哪些方面为塞方提供帮助和支持？

赵立坚：中国同塞尔维亚有着深厚、特殊的友谊。习近平主席同武契奇总统通电话时说，中塞关系是最深厚的国与国关系。面对新冠肺炎疫情的考验，两国再次以实际行动体现了亲如手足的兄弟之情和肝胆相照的朋友之义。武契奇总统也表示，塞尔维亚将永远铭记中方提供的帮助和支持，永远是中国真诚可靠的铁杆朋友。

新冠肺炎疫情发生以来，中方向塞方提供了急需的医疗防护物资，派出了高水平的医疗专家组。中方将继续协助塞方在华采购急需的抗疫物资，同塞方交流疫情防控和诊疗方案，对塞方抗击疫情的努力给予力所能及的支持。疫情无国界，人间有真情。中方愿同包括塞尔维亚在内的国际社会一道努力，共同维护全球和地区公共卫生安全。

彭博社记者：昨天一家负责为特朗普总统竞选连任筹款的委员会发出募资请求，呼吁民众支持特朗普连任以帮助其向中方追责。这封电子邮件称，中方一直在撒谎并全力隐瞒新冠肺炎疫情，对此不能置之不理。中方对此有何评论？

赵立坚：有关言论完全不负责任。疫情是人类的公敌。面对这场突如其来的全球公共卫生危机，包括中国在内的各国都是受害者，不知道“赔偿论”、追责论从何说起？世界卫生组织多次表示，污名化比病毒本身更危险。

中国抗疫体现了一个负责任大国应有的担当。中国力量、中国效率、中国速度受到了国际社会的广泛赞誉。为了世界各国人民的健康和安全，中国人民付出了巨大牺牲，作出了重大贡献。

面对疫情，国际社会携手应对、同舟共济是应有之义，应共同抵制偏见。中方愿同有关国家分享防控经验，保持密切沟通合作，向他们提供力所能及的帮助和支持。我们相信，只要国际社会守望相助、团结一致，就一定能够早日战胜病魔，取得这场抗疫斗争的最终胜利。

路透社记者：美方已宣布将停止资助世卫组织，中方是否准备提供更多资金以填补资金缺口？

赵立坚：中方一贯支持世卫组织在国际抗击疫情方面发挥领导作用。中方已经向世卫组织捐款2000万美元，并将继续向世卫组织提供力所能及的支持和帮助。

法新社记者：根据中国驻法国使馆的说法，台湾当局使用“黑鬼”一词攻击世卫组织总干事谭德塞。这是非常严重的指控。你能否告诉我们台湾当局是在何种场合使用这一词语的？

你应该去问台湾当局。使用这种词完全意味着种族歧视。包括中国在内的任何一个国家都不会容忍这种词语。

彭博社记者：中方曾表示，个别媒体在未弄清事实之前，炒作所谓的中国产品质量问题是不负责任的。商务部近期对这个问题开展调查，要求出口口罩、检测试剂盒、呼吸机等物资的企业向海关报关时须提供声明，并禁止两家中国公司出口防疫用品。这是否表明，商务部也认为一些出口的医疗物资存在质量问题，所以才于4月纠正这一情况？中方近期是否与有关国家就此进行过沟通？

赵立坚：我和我的同事已经回应过类似问题。我可以再阐述一下中方立场。

近期，很多国家在中国市场采购医疗物资。我们在保证国内防疫需求的前提下，支持有资质、有信誉的企业对外出口，并在生产、运输、清关等各个环节为各国来华采购和企业有序地出口提供便利。有的国家通过外交渠道向中方提出商业采购需求，我们就此推荐有资质的出口企业与外国采购商沟通协商。据我了解，外方采购商没有反映通过上述渠道采购的物资有质量问题。

对于近期有几个国家提出从中国进口的防疫物资出现质量问题，中国驻有关国家使馆都第一时间进行了了解核查，也第一时间作出了回应。

我想强调，医疗物资的质量安全直接关系各国人民的生命健康，中方高度重视医疗产品出口问题，严厉打击假冒伪劣行为。一旦出现质量问题，我们将认真调查，由监管部门依法惩处，绝不姑息。同时，我们也希望外国采购商能够选择获得中方监管部门认证、有生产资质企业的产品，仔细核对产品用途和使用说明，以及这些产品是否与本国市场标准兼容，避免急中出错。如果市场上确实出现了个别问题，双方应该本着实事求是的态度和精神，本着法制化、市场化原则予以解决。

(责编：徐祥丽、杨牧)