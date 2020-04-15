新华社北京4月15日电 特稿：万水千山血脉连 守望互助待花开——海内外中华儿女携手战疫记

新华社记者郭文迪

“青山一道同‘心’雨，沧海月明照‘侨’梁。”中国福建向海外华侨华人捐赠的防疫物资包装箱上，印着这样一句话。

新冠肺炎疫情暴发以来，海内外中华儿女始终心手相牵、风雨同舟，汇聚起共同战疫的双向暖流。面对肆虐的疫情，中国政府和人民始终牵挂海外同胞的安危冷暖，各方积极行动，全力以赴，护佑他们的生命安全。

危情时刻，祖（籍）国永远是海外游子的坚强后盾。众志成城的中华儿女，必将携手渡过难关。

“健康包”传递关爱

疫情蔓延，中国280多个驻外使领馆把帮助海外留学人员作为当务之急、重中之重。目前已向中国留学人员比较集中的国家调配50万份“健康包”，包括1100多万个口罩，50万份消毒用品以及防疫指南等物资，确保“健康包”能够及时送到留学人员手中。

——“‘健康包’是来自祖国母亲的叮咛呵护和温暖关怀，展现了祖国强大的‘暖实力’。”收到中国驻巴基斯坦大使馆发来的“健康包”后，巴基斯坦国立现代语言大学中国交换生胡雅然这样感慨。

中国驻巴基斯坦大使馆向在巴留学生和华侨华人发放了约2000份“健康包”，胡雅然手中的“健康包”是其中之一。

——“这是我在哈萨克斯坦最幸福的一天，我是全哈最幸福的小马。”在自己和12名中国同学收到使馆送来的爱心包裹后，哈萨克斯坦卡拉干达国立大学中国学生马婧妍在微信朋友圈发了这样一条信息。

防疫物资不能缺，生活保障也要跟上。包裹里除了有口罩、消毒液，还有东北大米、糖蒜罐头、水煮鱼调料乃至火锅底料……这是使馆工作人员驱车200多公里，经过多个防疫关卡，特地为学生们送来的。

“使馆一个月前就和我们联系，提供防疫指导。现在疫情严峻，各地封锁，使馆派人专程来看我们，同学们都非常激动。”马婧妍说。

慈母手中线，游子身上衣。从及时发布安全提醒到开通面向留学生和家长的咨询热线，从多渠道采购防疫用品到与留学生在线谈心、解答疑问，为了海外学子的健康和安全，各驻外使领馆一直在积极行动。

虽然疫情输入压力不断加大，中国仍尽力帮助遇到困难的留学生回家。中国民用航空局介绍，3月4日至4月3日，民航安排11架次临时航班，协助在伊朗、意大利和英国的1827名中国公民回国，接回人员以留学生为主。

手足相连共风雨

万水千山隔不断血浓于水的同胞之情。面对疫情在世界多地暴发蔓延，中国政府和人民在全力巩固国内抗疫成果的同时，向海外同胞及时伸出援手，以各种形式分享防控经验，并尽力提供援助。

——“今年年初，我们曾努力组织为国内捐款捐物。如今，已是祖（籍）国在帮助全世界华侨华人。”巴基斯坦华侨华人协会会长喇杰廉说。

扶危济困、互帮互助向来是中华民族的优良传统。人们不会忘记，在中国遭遇突如其来新冠肺炎疫情的严峻时刻，世界各地华侨华人迅速行动，捐钱捐物，献计献智，以实际行动表达与祖（籍）国同在的赤子之心。

一个多月前，福建福清市收到海外乡亲寄回的大量防疫物资。如今，一场由当地政府、商会、侨联组织和企业家共同参与的“反向支援”拉开序幕：30万只口罩从福清装箱启程，运往意大利、英国、日本等地。包装箱上，“一树花开两地香，两地风雨共情怀”的字样格外醒目。

——“感恩远方传来的诚挚问候，在这严峻的时期温暖人心！”马来西亚华人胡明添说。

4月10日，由厦门市海沧区向马来西亚、新加坡、日本等13个国家43个侨团捐赠的防疫物资装箱“发货”。从逐个了解海外侨团需求，到联系厂家、上线生产、打包封装，只用了短短4天。在华侨华人微信群里，防疫物资从厦门寄出的消息迅速“刷屏”。

“我们会通过持续的关注和援助告诉海外同胞，他们并不孤独。在他们后面，有我们这些亲人，给他们鼓劲、加油。”海沧区侨联主席黄秋霞说。

守望相助待花开

3月上旬，低烧、无力……在巴黎读大学的欧笑开始担心自己的身体，而当地急救电话一直打不通。紧急时刻，她加入全法中国学者学生联合会组建的“医疗咨询微信群”。在群内华人医生指导下，欧笑服药几天后，体温恢复了正常。

这个微信群是全法学联组建的，邀请在法华人医生和来法交流的中国医生等在疫情期间为留学生提供医疗建议。在海外，类似团体还有很多。海内外华侨华人相互关爱、彼此鼓励，共同筑起抗击疫情的铜墙铁壁。

“中国人无论走到哪里，只要心系中华文化，他就是有根的。”在日本福建总商会的微信群里，厦门市海沧区侨联侨青会共同会长江志民这样写道。

“广大华侨华人遇到困难，随时可以找飘扬着五星红旗的中国外交机构，使领馆就是他们的坚强后盾。”中国驻瑞士大使耿文兵这番话，表达了外交官的心声。

“我们一定会照顾好自己，学好知识，增强本领。请家长放心，请祖国放心！”留学哈萨克斯坦的大学生邹瑶言谈之间透露出浓浓的家国情怀。战疫路上，不少青年人经受磨砺，加速成长。

越是在困难面前，越能体现出一个民族的凝聚力和战斗力。面对这次全球重大公共卫生危机，海内外中华儿女再次展现出不畏风雨、团结一心的精神风貌，再次凝聚起同舟共济、共克时艰的强大力量。人们相信，全体中华儿女守望相助、共同努力，终将迎来晴空万里、百花盛开的那一天。（参与记者：赵文才、李浩、任军、张继业、吴剑锋、张逸之、秦宏、刘金辉、张毅荣、张代蕾、蔡馨逸、陈俊侠、杜洋）

(责编：贾文婷、刘洁妍)