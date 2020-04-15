特朗普转发“解雇福奇”推特 美媒称“甩锅”游戏全面启动

美国东部时间12日晚，特朗普转发带有#解雇福奇#（FireFauci）话题的推特引发媒体关注，随后， #解雇特朗普#（FireTrump）登上推特热门话题。

到底发生了啥？

“解雇福奇”遭网民怒怼

12日，美国顶级传染病专家、白宫疫情工作组成员安东尼·福奇接受美国有线电视新闻网（CNN）节目采访。CNN问到，美国与韩国几乎同时出现第一例新冠肺炎确诊病例，但现在美国的确诊病例却比韩国多得多，如何解释？

福奇先是表示两国没有可比性，但又说：“假如我们更早行动的话，毫无疑问结果会好一些，会拯救更多生命。”此外，他还透露了自己和其他政府官员2月21日就向特朗普建议，应该采取保持社交距离的防疫政策，但在接下来的一个月里一直遭到拒绝。

福奇接受CNN采访的前一天（11日），《纽约时报》曾披露一份长达80页的通信记录，揭露白宫如何一再错过防疫的时机，福奇在CNN节目中的言论相当于委婉证实了报道中的部分内容。

福奇言论一出，前共和党议员候选人德安娜·罗瑞恩（DeAnna Lorraine）随即发推特抨击福奇，并带上了话题#解雇福奇#。

特朗普也立刻转发了这条带有#解雇福奇#话题的推特，并评论：“不好意思，假新闻们，这些都有据可查，我很早就对中国下了旅行禁令了 ”，以此证明自己并没有延误疫情应对的时机。

特朗普的这条转推立刻引起媒体关注，美国有线电视新闻网（CNN）报道称“特朗普转发要求解雇福奇的推特”。《华盛顿邮报》称“#解雇福奇#标志着甩锅游戏（blame game）全面启动”。

△美国有线电视新闻网（CNN）：特朗普转发要求解雇福奇的推特

△《华盛顿邮报》：#解雇福奇#标志着甩锅游戏（blame game）全面启动”

网民：如果福奇被解雇 美国人将付出生命的代价

在媒体热炒特朗普转发#解雇福奇#话题的同时，#解雇特朗普#的话题很快被网民推上了推特热搜。网民纷纷为福奇打抱不平。

有人愤慨地表示：“福奇博士是世界最优秀的传染病专家之一，他给六位总统做过顾问，民主党和共和党的都有，而特朗普想要炒掉他。如果特朗普真这样干，那付出的是美国人生命的代价。”↓↓

有网民批判特朗普转发话题的不恰当行为：“无论如何，特朗普这样转发福奇的话题真是上不了台面。”↓↓

“特朗普又开始了他的霸凌行为，他转发这个话题就是想震慑福奇博士，又不开除他。”↓↓

有网民为福奇打气：“福奇应该集中精力搞科研、开发疫苗。这时候没必要和特朗普硬碰硬。”↓↓

有网民表示：“很高兴看到#解雇特朗普#话题上了一整天的热搜，我希望它保持热度，直到今年11月3日（美国总统大选日）！”↓↓

特朗普不开心 福奇得民心

当地时间13日，白宫发言人霍根·吉德利（Hogan Gidley）发推特声明称：“媒体很荒唐——特朗普总统没有要解雇福奇，福奇将一直是总统身边一位值得信任的顾问。”

在13日的白宫记者会上，特朗普表示“我不会解雇福奇”，并解释他转发的推特只是“某个人的观点”。但紧接着，记者问特朗普转发时是否注意到了推文中的#解雇福奇#话题，特朗普并没有否认。

美国民调机构“领航员”（Navigator）4月10日发布的调查结果显示，美国人在疫情中更信任福奇而非特朗普，在这份调查中，福奇以60分排名第一，特朗普只得到-3分，倒数第二。垫底的则是特朗普的女婿贾里德·库什纳。

从1984年就开始担任美国国家过敏症和传染病研究所所长、为多位总统提供过咨询的福奇博士成为了民众的定心丸。《美国新闻与世界报道》（U.S.News&World Report）曾经评论道：“疫情影响了许多美国人的生活，而福奇博士能给他们带来理性、安心的声音。”

福奇作为疫情工作组的专家，常和特朗普一起出席白宫疫情发布会，但他坚持自己的立场，频频纠正总统的不恰当言论。

△4月10日，福奇与特朗普在疫情发布会上。图片来源：路透社

福奇曾表示自己对特朗普有关疫情的某些表态无法认同：“我总不可能跑到麦克风前面，把他推下去吧。他既然已经这样说了，那我们下次就尽量作出更正。”

在特朗普一度表示美国的检测机制进展顺利时，福奇耿直地承认“我们的检测机制行不通”，确认了美国早期检测有效性差、且没能大规模铺开的事实。《华盛顿邮报》也评论称，早期的检测失败导致美国高级卫生官员无法了解疫情的真正规模，加速了病毒的传播。

从3月底开始，特朗普多次推荐抗疫药物羟基氯喹。对此，福奇表示，在更严格的试验结果出来之前，推广羟基氯喹为时过早。据路透社报道，上周特朗普还在疫情发布会上阻止福奇回答记者有关羟基氯喹的问题。

福奇3月时接受“政客”新闻网采访时就阐述了自己的工作原则：“（作为专家）要珍惜自己的信誉，但是也没人想与总统起冲突。所以我会寻找一种平衡的方式，坚持传递真实的信息。”

3月份福奇的“麦克风”言论出来后，他“神秘地”缺席了接下来几天的白宫疫情发布会，一度引起媒体关注。

针对特朗普推特转发#解雇福奇#话题一事，前总统克林顿的新闻秘书乔·洛哈特（Joe Lockhart）分析称：“特朗普不会马上就解雇福奇的，这不是他的风格。他会先让福奇难堪一段时间。”

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