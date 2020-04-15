王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话

新华社北京4月15日电 2020年4月14日，国务委员兼外长王毅应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

王毅表示，疫情发生以来，中俄相互支持、守望相助，体现了两国新时代全面战略协作伙伴关系的高水平。我们注意到目前俄方在疫情防控上面临较大压力。中方援助的首批医疗物资已运抵莫斯科，俄方采购的防护物资正在陆续发运，中国政府医疗专家组也正在俄开展工作。中方将继续坚定支持俄方抗击病毒，我们对俄方战胜疫情充满信心。抗疫合作必将为中俄关系注入新内涵，推动中俄全面战略协作伙伴关系迈上新台阶。

王毅指出，疫情是一场大考，是对各国治理体系和能力的一次全面检验，并将对全球政治经济格局产生广泛深远影响。相信中俄都会交出经得起历史检验的答卷，为促进世界的和平与繁荣作出应有的贡献。中方愿同俄方加强沟通协调，落实好二十国集团领导人特别峰会成果，推动国际社会一致发出团结合作、携手抗疫的明确信号。

拉夫罗夫感谢中方提供抗疫物资并派医疗专家赴俄。拉夫罗夫表示，俄中在政治上相互支持，在抗疫中密切合作，充分体现了俄中关系的特殊性和战略性。俄方高度评价中国抗疫成果，认同中方提出的人类命运共同体理念，反对个别国家将疫情政治化、向别国推卸责任的做法。疫情将对国际秩序和世界经济带来重大影响。俄中在重大国际地区问题上看法高度一致，俄方愿同中方加强沟通协调，更好应对全球性挑战，维护共同利益。

王毅表示，在俄中国公民为促进两国友好合作作出了积极努力。希望并相信俄方会继续为中国公民在俄居留、生活提供便利并保障他们的健康安全和合法权益。中俄双方应加强协调合作，避免人员无序流动，防止交叉感染风险，加强边境口岸的防疫管控工作。

拉夫罗夫表示，俄方赞同中方的看法，将对在俄中国公民一视同仁，充分保障他们的合法权益并提供必要协助。

双方还就联合国事务以及阿富汗等地区热点问题协调立场，交换意见。

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