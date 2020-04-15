土耳其媒体：新冠疫情加大欧洲对美离心力

人民网北京4月15日电 随着新冠疫情在全球蔓延，世界格局正在发生重大改变，一些国家的政府感到恐慌及信任危机，全球市场面临威胁。疫情之后，世界将不复如初。但世界会变成什么样？没有统一的答案。

土耳其分析人士在United World网站发表文章指出，中国早在2019年12月便开始与疫情作斗争，很多西方国家没有预见到疫情的严重性，持“隔岸观火”的态度，坐失疫情防控窗口期，以致如今自食苦果。

文章指出，事实证明，美国部分政客企图强行将病毒命名与中国挂钩的阴谋已经失败。中国不仅以严格、有效的措施取得自身疫情防控的阶段性胜利，也在尽力帮助欧洲和其他需要帮助的国家。

文章分析，疫情正进一步暴露美国和欧盟以及北约之间的分裂。由于防控不力，美国沦为疫情“震中”，经济发展和民众生活遭受重创，自顾不暇之际，对欧洲盟友更是鞭长莫及。由于对欧洲的无视，美欧关系濒临破裂，这将带来日益加深的经济危机和社会问题，加深大西洋两岸乃至所谓自由主义世界的危机。

文章说，当既定的秩序和体系失去力量时，人们将看到政治离心力加剧，产生新的联盟和新的冲突。欧洲将是受这些影响变化最大的地区，而美国可能会面临孤立加剧和全球影响力下降的局面。（崔越、徐祥丽）

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