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综述：欧洲多国谨慎迈出“解封”第一步

2020年04月15日13:28  来源：新华网
 

新华社伦敦4月14日电 综述：欧洲多国谨慎迈出“解封”第一步

新华社记者

欧洲14日的新增新冠确诊病例数和累计死亡病例数显示疫情依旧严峻，但多国增幅持续放缓，疫情进入“平台期”。意大利、奥地利等国部分商家当天开始重新开门营业，部分大企业当天开始复工，更多欧洲国家把复工、复课计划提上政府讨论日程。

在尽快恢复经济和防止疫情反弹的权衡之间，欧洲多国谨慎迈出逐步“解封”第一步。

复工带来希望

在欧洲疫情特别严重的意大利，尽管14日累计病例增至162488例，死亡病例增至21067例，但累计病例增幅是一个月以来的最低值，重症病例也比上一日减少74例，连续第十一天下降。

根据意大利政府新颁布的命令，从14日开始，少数商店允许营业，其中包括出售婴幼儿用品的商店、宠物用品商店、书店、干洗店和电器商店等。这些商店必须遵守关于安全社交距离的规定，顾客需要戴口罩和手套，商店每天必须至少消毒两次。

在仍处于封城状态的意大利北部城市帕尔马，市长皮扎罗蒂当天破例在市政厅为一对新人举行了婚礼，新郎新娘都是在一线救治新冠病人的医生。皮扎罗蒂在只有少数几位宾客参加的婚礼上说，这场婚礼向人们表明“我们仍然对未来充满希望”。

按奥地利政府此前制定的时间表，从14日开始，该国营业面积不超过400平方米的小型商店、修车厂、建材园艺市场等可恢复营业，但店员和顾客须严格遵守戴口罩、保持距离等卫生安全规定；从5月1日起所有商店和理发店恢复营业；从5月中旬起旅馆和餐饮业恢复营业；中小学5月中旬前后逐步复课。

奥地利总理库尔茨表示，作为欧洲最先实行严厉防疫措施的国家之一，奥地利希望也能最早走出疫情危机。下一阶段政府将继续出台具体的放松限制和复工复产方案，使社会从应急状态逐步恢复到“新常态”运转。但政府将谨慎研判疫情动向，随时可能急刹车，重新采取更严格的防控措施。

捷克政府14日宣布，将分5个阶段逐步开放商业场所，大多数防疫限制措施将于6月8日终止。同一天，捷克现代汽车工厂在停工3周后恢复生产，成为捷克首家恢复生产的大型企业。

据匈牙利媒体报道，奥迪匈牙利工厂自14日开始复工复产。受疫情影响，该工厂3月23日起停产。

多国商讨“解封”步骤

基于新冠疫情数据曲线发展平缓，丹麦首相梅特·弗雷泽里克森14日宣布，将以比预想更快的速度放开管制措施，并召集议会就下一步具体开放措施进行讨论，重点关注如何复苏商业和经济。按政府初步计划，丹麦的幼儿园和小学低年级从15日起将重新开放。

波兰卫生部长乌卡什·舒莫夫斯基14日说，波兰将从19日开始逐步“解冻”经济，具体措施包括：按照超市、商店的面积适当增加进店顾客人数；购物中心内的服装店、理发店和美容院在限制顾客人数的基础上开门营业。

德国总理默克尔与16个联邦州州长定于15日讨论疫情形势与下一阶段防疫措施。一些联邦州主要官员14日表达了对于是否放松社交禁令的不同看法。萨克森州州长克雷奇默说，希望能在4月20日之后在社会和经济最重要的领域放松限制；柏林市长穆勒表示，可能最早要到4月27日才会调整现有限制措施。巴伐利亚州州长泽德在推特上说，需要以“安全、谨慎”的方式走出新冠疫情危机，现有措施是奏效的，但不能冒险使得疫情反复。

瑞士媒体报道说，联邦委员会本周内将就如何逐步解除疫情管控展开讨论，初步解禁措施有望在4月底开始执行。

在疫情依然严峻的英国，民众居家隔离已进入第四周，政府将在本周内商讨决定是否延长隔离时间。财政大臣里希·苏纳克14日说，政府首要任务是集中所有资源战胜疫情，当前能为稳定经济所做的最重要事情就是确保民众健康，而不是在经济和公众健康间做出选择。

葡萄牙总理科斯塔14日与专家学者举行电视会议，就目前经济局势及能否放松“封城令”征求意见。但他同一天也表示，现在还不到放松限制的时候，因为政策松动会给民众传递错误信息，有可能使疫情反弹，导致前功尽弃。

此外，斯洛伐克政府14日同意拨款25万欧元，向在疫情中遭受重创的意大利提供人道主义援助。

法国总理菲利普当天在社交媒体上表示，他与俄罗斯总理米舒斯京就抗击新冠疫情举行电话会晤，“法国和俄罗斯将在抗击疫情方面促进合作与团结”。（执笔记者：张代蕾；参与记者：陈占杰、于涛、杨晓红、袁亮、林晶、张章、左为、陈俊侠、张家伟、温新年、蒋雪、陈晨、朱昊晨、潘革平）

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(责编：贾文婷、刘洁妍)
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