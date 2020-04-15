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财经观察：为稳定世界经济凝聚亚太合力

2020年04月15日13:28  来源：新华网
 

新华社首尔4月15日电 财经观察：为稳定世界经济凝聚亚太合力

新华社记者陆睿 耿学鹏

新冠肺炎疫情在全球持续扩散，确诊人数不断攀升，这不仅对世界公共卫生安全构成重大威胁，也给原本就放缓的世界经济带来新的冲击。14日，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议以视频方式举行。与会各方表示，面对疫情带来的空前挑战，东盟与中日韩应秉持合作传统，展现团结，共迎挑战。

病毒传播超越国界。当前，疫情对世界经济构成严峻挑战，各国在做好疫情防控的同时，急需加强国际合作、减缓疫情对经济的冲击。分析人士指出，疫情暴发以来，东盟各国与中日韩密切沟通交流，采取务实措施，分享防控经验，加强供应链合作，部分缓解了疫情冲击。

韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振认为，在新冠疫情全球大流行背景下，世界经济急剧降温已是既成事实。这次会议为亚太地区领导人讨论探索经济合作方案、尽可能减少疫情对经济负面影响提供了机遇。“东盟与中日韩不仅应强化防疫和保健领域的合作，更需为稍有不慎就会陷入发展停滞和衰退的产业制定应对措施。”

韩国成均馆大学中国大学院金融学教授安玉花表示，与会各方确实有必要为重要和急需的商务、物流、生产和技术服务人员往来开设“快捷通道”，这有助于解决应对疫情所迫切需要的防疫物资的流通，有助于强化东盟和中日韩的抗疫合作，早日控制疫情蔓延。

3月初，经济合作与发展组织(OECD)将全球经济增长率预测从2.9%下调至2.4%。国际货币基金组织（IMF）14日发布新一期《世界经济展望报告》，预计今年全球经济将萎缩3%，衰退程度远超2008年国际金融危机引发的经济下滑，为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的全球经济衰退。面对前所未有的危机，亚太地区各国唯有团结互助、加强协调才能共渡难关，为避免风险蔓延、提振世界经济提供信心和动能。

近年来，随着全球经济重心转移和区域供应链体系不断完善，亚太地区已成为全球供应链上重要一环，对世界经济影响力日益扩大，具有坚实的互信合作基础。如果亚太各国能加强宏观经济政策协调力度、联手制定落实经贸相关举措，不仅能对冲区域经济下行压力，缓解疫情负面影响，也有助于维护全球供应链稳定。

对此，安玉花指出，疫情下，各国在经济上只有采取开放包容姿态，加强经贸和投资合作，发挥各自优势，维护产业链稳定，才是战胜当前经济难题的关键。面对疫情带来的经济打击，没有哪个国家能凭借一己之力克服困境，期盼东盟与中日韩在维护全球化浪潮方面为世界树立榜样。

分析人士认为，在疫情蔓延的当下，保护主义阴霾有增无减。作为世界经济的重要增长极，亚太各国强化合作，不仅对世界经济增长意义重大，也会在多边合作领域为世界提供可借鉴的样板。

韩国外国语大学全球安全合作研究中心主任黄载皓表示，在当前世界经济格局中，东亚仍然是最具活力的地区之一。面对疫情冲击，地区各国以何种方式促进生产力发展、维护开放的经济潮流和全球化，对于世界有举足轻重的意义。韩载振认为，疫情防控或将持久化，有必要降低东盟与中日韩之间的经济壁垒，进一步强化互利共赢的经济及产业合作机制，让新兴市场国家充分发挥世界经济增长引擎作用。

分析人士普遍认为，东亚各国若以合作遏制疫情为契机，加速落实区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等区域合作安排，必将有助于促进地区经济复苏、减少市场动荡，为稳定世界经济凝聚亚太力量。

(责编：贾文婷、刘洁妍)
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