斯洛文尼亚举行中国捐赠抗疫物资交接仪式

新华社卢布尔雅那4月15日电（记者彭立军）斯洛文尼亚14日在首都卢布尔雅那和第二大城市马里博尔市分别举行中国捐赠防疫物资交接仪式。

这批物资包括口罩、防护服、护目镜、红外体温计等，由中国奥委会、上海、哈尔滨、宜兴、重庆、南京、杭州、淮安、句容、九江、北京外国语大学、斯洛文尼亚华商联合总会、苏宁电器等捐赠。包装箱上张贴着中斯两国国旗，并贴有两国文字书写的“病毒无国界 患难见真情”等寄语。

在首都卢布尔雅那举行的交接仪式上，中国驻斯大使王顺卿表示，中国人民不会忘记在抗击新冠疫情最艰难时刻，斯政府提供的宝贵支持。疫情告诉我们，世界各国命运相连。面对疫情，团结合作是唯一正确选择。中国愿同斯洛文尼亚相互支持，加强合作，为最终战胜疫情共同努力。

斯洛文尼亚国防部国务秘书达米扬·雅克林表示，相信通过在疫情中的共同奋战，斯中两国在不同领域的合作将得到加强。

仪式上，来自斯医院的代表动情地表示，当前斯医护人员防护物资仍然紧缺，来自中国的物资无疑是雪中送炭。

当天下午，王顺卿大使应邀前往马里博尔，与该市市长萨沙·阿尔塞诺维奇共同见证捐赠物资抵达。阿尔塞诺维奇表示，越是在困难的时候，友谊越是显得珍贵，相信在中国的帮助下，马里博尔能更快地战胜疫情。

另据介绍，新一批由中国政府援助的抗疫物资近日也将抵斯。

目前，斯洛文尼亚正处于抗疫关键期，日新增确诊病例逐渐减少。据斯政府公布的数据统计，斯确诊病例累计1220例，死亡56例。

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