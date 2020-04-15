让艺术点亮童心 民族乐器与音乐素养

人民网讯 4月12日，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心成功举办了《家长公益讲堂》(第五讲)线上直播活动。艺术中心民乐部部长臧晓鹏与音乐素养部部长罗翩翩担任主讲，以“让艺术点亮童心---民族器乐与音乐素养”为题，结合音乐素养课程、民族乐器课程的内容及特点，阐述了如何培养少年儿童音乐兴趣爱好，提升音乐感知能力，以及如何实现“以文化人、以美育人、促进孩子全面发展”的育人目标。

罗翩翩从音乐素养的定义入手，阐述了音乐教育对于青少年成长的重要性，并以《欢乐颂》为例，从基础的节拍、节奏、音程、和弦等音乐知识入手，再到整体作品的曲式分析，全面解析了音乐素养课程学习的知识内容与培养流程。一首原创《经风沐雨更坚强》的阿卡贝拉片段，更带领观众在悠扬的音符中加深了感受，对音乐素养有了系统清晰的认识。

臧晓鹏详细介绍民族乐器的发展史，让观众了解了吹、拉、弹、打四类乐器的特点，了解了多种民族乐器的演奏技巧及演奏风格。还系统介绍了青少年学习民族乐器的步骤方法以及练习提高的技巧重点。

据悉，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心还将陆续举办《家长公益讲堂》，各专业一线骨干教师将陆续登场，为疫情中热爱艺术的广大观众提供丰富、系统的公益艺术素养课程，努力实现“防控疫情、停课不停学”的教育实践。

(责编：贾文婷、常红)