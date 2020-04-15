东盟各国承诺加强合作抗击新冠疫情

这是4月14日越南首都河内拍摄的东盟各国领导人等通过视频参加特别峰会的视频画面。 新华社/越通社

新华社河内4月14日电（记者王迪 黄硕）东盟成员国14日以视频方式召开应对新冠疫情特别峰会，一致同意加强对内对外交流合作，在抗击疫情的斗争中互帮互助。

峰会由东盟轮值主席国越南主持，东盟秘书长林玉辉及各成员国领导人与会。与会领导人在会后发表的宣言中表示，协调一致、多方参与和整个东盟共同体团结协作对于及时有效应对疫情至关重要；东盟国家决心与世卫组织等相关机构和国际社会密切合作，强化集体应对疫情的能力。

宣言说，东盟决心通过信息交流、经验分享和联合研发等方式，进一步加强公共卫生合作，以遏制疫情并保护民众；就药品及必需医疗物资设备的充足供应加强合作；在东盟集体抗击疫情的斗争中，优先考虑民众福祉并向受疫情影响者提供援助；提升大众传媒效率与透明度，及时更新相关消息、澄清错误信息等。

宣言说，东盟成员国将采取集体行动、进行政策协调，以减轻疫情对经济和社会的影响，维护民众福祉并保持社会经济稳定；保持东盟市场对贸易和投资开放，增强区域供应链灵活性及可持续性，采取适当措施提升区域经济信心及稳定性，携手为民众搭建社会安全网，防止疫情导致社会混乱不稳，鼓励制定疫情过后的恢复计划。

宣言强调，东盟成员国承诺在抗击新冠疫情时团结一致，与国际社会密切合作，以遏制疫情蔓延，保护民众的生命与生计，维护社会经济稳定，保持东盟共同体可持续发展和包容性增长。

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