综合消息：非洲多国实施或延长“封城”措施 加大防疫和检测力度

新华社哈拉雷4月15日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：14日，非洲地区新冠疫情仍处于持续蔓延态势。为遏制疫情蔓延，马拉维、尼日利亚等国宣布实施或延长“封城”措施。多个非洲国家也加大防疫和检测力度。

非洲疾控中心表示，北非地区是整个非洲大陆受疫情影响最严重的地区。截至14日，北非国家已经报告6625例新冠确诊病例，导致619人死亡。

从确诊病例数量看，非洲疫情最为严重的国家是南非、埃及和阿尔及利亚，确诊病例均超2000例。目前，非洲仅剩科摩罗和莱索托2个国家尚未报告确诊病例。

14日，确诊病例增长较多的国家是：南非新增143例，累计2415例；加纳新增70例，累计636例；吉布提新增65例，累计363例；几内亚新增44例，累计363例。

当日，新增病例数均在30例以下的国家：塞内加尔、尼日利亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、马达加斯加、马里、赤道几内亚、卢旺达、几内亚比绍、佛得角、莫桑比克、坦桑尼亚、科特迪瓦、喀麦隆、布基纳法索、加蓬、尼日尔、塞拉利昂和津巴布韦等。

为遏制疫情蔓延，马拉维、尼日利亚、纳米比亚和乌干达14日宣布实施或延长“封城”措施。马拉维政府宣布将从18日起在全国实施“封城”措施，为期21天；尼日利亚政府宣布针对首都阿布贾、拉各斯及奥贡州的“封城”措施延长14天；纳米比亚宣布将该国的“封城”延长14天至5月4日，并将“封城”范围扩大至全国；乌干达将“封城”期限延长21天至5月5日。

南非政府14日表示，正在实施的“封城”举措卓有成效，从目前趋势来看，该国的疫情高峰可能出现在9月，但如果不实施“封城”，疫情高峰可能7月就会来临。

多个非洲国家加大防疫和检测力度。尼日利亚政府为7000多名医护人员提供了预防感染等方面的培训，向多个州派遣了疾控小组，同时大幅增加了国内病毒检测实验室数量，目前检测能力提高到每天1500人。津巴布韦正在扩大检测人群范围，计划将每天的检测人数增加至1000人以上。

尼日尔计划拨款3000亿西非法郎（约合5亿美元）为受疫情影响的民众提供粮食支持。莫桑比克国家灾害管理研究所计划与世界粮食计划署等机构合作，为50万弱势群体提供粮食救助。（执笔记者：张玉亮；参与记者：王林园、白林、荆晶、许正、郭骏、文浩、郑扬子、邢建桥、张改萍、肖玖阳、乔本孝、聂祖国、李斯博、高竹、赵宇鹏、吴长伟、王松宇）

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