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荷比卢新冠病例持续增加 比利时养老院成重灾区

2020年04月15日11:35  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔4月14日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国14日分别报告新冠累计确诊病例27419例、31119例和3307例，其中比利时累计报告死亡病例达4157例，老年人聚集的养老院成为重灾区。

　　荷兰国家公共卫生与环境研究所14日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例868例，累计确诊27419例；新增死亡122例，累计死亡2945例。

　　公报还指出，在荷兰的确诊病例中，28%是医务工作者，其原因在于医务工作者是目前接受病毒检测的主要人群之一。

　　比利时国家公共卫生研究所14日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例530例，累计确诊31119例。当日新增死亡病例262例，其中171例来自养老院。自新冠疫情出现以来，比利时累计报告死亡病例达4157例。

　　比利时负责抗疫物资采购与发放的官员14日表示，两家比利时企业将在未来几周内启动一条生产线，每周能生产约400万只口罩，供本国医护人员和民众使用。

　　比利时国家安全委员会将于15日召开会议，就4月19日到期的封禁措施是否需要延长至5月3日展开讨论。

　　卢森堡政府14日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3307例，累计报告死亡核减1例，为67例。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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