新华国际时评：中欧班列载来东方暖意

新华社柏林4月14日电 题：中欧班列载来东方暖意

新华社记者任珂

当地时间14日，一列始发自武汉的中欧班列抵达德国杜伊斯堡。与此同时，从重庆至立陶宛维尔纽斯的中欧班列（渝新欧）“中国邮政号”和从义乌出发的“义新欧中国邮政号”首发列车也先后抵达欧洲。

3月28日，开往德国杜伊斯堡的中欧（武汉）班列从中铁联集武汉中心站驶出。3月28日上午10点，中欧班列（武汉）X8015/6次运载50只集装箱从中铁联集武汉中心站始发。班列将从阿拉山口出境，预计15天后抵达德国杜伊斯堡。这是自疫情防控以来，从武汉开出的首趟中欧班列，标志着中欧班列（武汉）恢复常态化运营。新华社记者 肖艺九 摄

在新冠疫情蔓延的寒潮里，中欧班列冲破疫魔阴霾，横穿亚欧大陆，给欧洲载来的不仅是急需的抗疫物资，更是来自东方的温暖与关爱，为中欧携手抗疫增添信心与力量。

这三趟中欧班列有着各自不同的涵义。发自武汉的中欧班列，是武汉“苏醒”后的首列，向世界传递“武汉重启”的积极信号。列车满载160多吨欧洲急需的医用无纺布、医用桌布等防疫物资，以及汽车配件、电子产品和通信光纤等复工所需物资。中欧班列让历经严峻考验终于“解封”的武汉和曾是全球疫情“震中”的欧洲携手相牵、同心向好。

渝新欧“中国邮政号”是中国开行的首趟邮包专列，为疏运新冠疫情期间积压的国际邮件开辟出一条新通道。“义新欧中国邮政号”的开行则标志着义乌至欧洲运邮业务实现规模化常态化运行。前者共发运集装箱44个，包括应立陶宛政府请求发运的救援物资；后者则满载防疫物资和小商品。随着全球疫情蔓延扩散，境外航空公司逐步停飞大部分中国境内国际客运航线，开通这两趟中欧班列为保证国际邮件和抗疫物资的顺畅运输发挥不可替代的作用。

4月3日，中欧班列（渝新欧）“中国邮政号”首发专列在重庆团结村站等待发车。当日，中欧班列（渝新欧）“中国邮政号”专列从重庆出发前往立陶宛。本次列车共发运44个集装箱，包括来自北京、广东、湖南及重庆本地的国际邮件42箱和救援物资2箱。新华社记者 唐奕 摄

疫情发生以来，中欧班列虽起初受影响，但很快恢复，逆势增长，成为中欧抗疫“大动脉”。中国商务部数据显示，今年第一季度中欧班列共开行1941列，发送货物17.4万标箱，同比分别增长15%和18%。这一表现相对于受疫情影响而大幅萎缩的海运和空运，可谓华丽逆袭。

众所周知，中欧班列是“一带一路”倡议的重要组成部分，为加强全球互联互通、推动全球化发展发挥了重要作用。如今，在疫情导致全球物流不畅、国际贸易快速萎缩的情况下，中欧班列逆势高质量、常态化稳定开行，对降低疫情对全球产业链冲击、促进货物和服务跨境流动等意义重大，也凸显“一带一路”倡议的远见，打造“健康丝绸之路”正当其时。

当下的欧洲，人们与疫魔的搏斗依然胶着，社会经济生活几乎停摆，外部襄助乃是雪中送炭。此时，中国全力保障中欧间铁路运输通道安全畅通，通过中欧班列常态化运营，组织防疫物资出口欧洲，用实际行动支援欧洲国家抗疫，无疑有助于欧洲人民增添战胜疫魔的信心。

没有一个冬天不能逾越，没有一个春天不会到来。飞驰的中欧班列传递着这样的信息：团结一致，携手抗疫，艰难时刻终将过去。

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