以色列组阁获两天“加时”

以色列总统鲁文·里夫林14日延长中间党派联盟蓝白党领导人本尼·甘茨组阁期限48小时，要求他在两天内与看守政府总理本雅明·内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团达成协议，组建紧急联合政府。

甘茨28天组阁期限13日午夜到期，几分钟后，里夫林批准延长48小时。里夫林12日拒绝甘茨延长14天组阁期限的请求。

以色列总统办公室在一份声明中说，考虑到甘茨和内塔尼亚胡“非常接近达成协议”，总统作出延长期限决定。

甘茨和内塔尼亚胡谈至13日午夜，会后发表联合声明，说“取得显著进展”。两人及双方代表定于14日上午继续磋商，以弥合分歧。

法新社记者注意到，3月2日议会选举结束以来，不乏宣称组阁谈判出现进展的说法，但两人迟迟没有达成协议。

按照以色列法律，如果甘茨和内塔尼亚胡无法在48小时内达成协议，将由议会选出一名新的组阁人选，有14天组阁期限。如果组阁再次失败，以色列将再次举行议会选举。以色列去年4月、9月和今年3月先后三次举行议会选举。

甘茨13日接受媒体采访时向内塔尼亚胡喊话：“这是我们的关键时刻。要么组建紧急联合政府，要么举行花费大的第四次选举，而且，在这种危机时期，没有理由（举行选举）。”

截至13日，以色列新冠确诊病例超过1.1万例，死亡病例110例。路透社报道，疫情导致以色列失业率飙升至25%，超过100万人申领失业救济。

甘茨说，为应对疫情，他不惜打破不与内塔尼亚胡合作的竞选承诺，因为“以色列人希望我们搁置分歧、共同合作”。

甘茨寻求与内塔尼亚胡组建紧急联合政府在蓝白党内部引发不满，一些蓝白党高层认定内塔尼亚胡不可信。在他们看来，内塔尼亚胡会不惜一切代价摆脱贪腐指控，包括推动第四次议会选举。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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