人民网>>国际

奥运延期多花数十亿美元

2020年04月15日11:11  来源：新华网
 

　　国际奥林匹克委员会主席托马斯·巴赫说，2020年东京奥运会延期举办将令国际奥委会面临“数亿美元”额外支出。

　　巴赫12日接受德国《世界报》采访时透露这一数字。美联社报道，本届奥运会主办国日本估计，推迟举办奥运会产生的总体费用在20亿至60亿美元之间。

　　依据日本2013年获得主办权时与国际奥委会签署的协议，除国际奥委会负担的部分，日方将承担所有额外支出。

　　巴赫说，“当前还不太可能判断”国际奥委会一方支出增加的幅度。“我们与日本首相（安倍晋三）达成一致，日方继续负责依据现有协议应当负担的支出，国际奥委会继续为应当承担的部分负责，我们将面临额外增加数亿美元支出，这一点已经清楚。”

　　东京奥运会因新冠病毒疫情决定推迟之前，日本预估整体举办费用大约为126亿美元。不过，一份2019年的政府审计报告说，举办费用估计至少翻一倍，除了56亿美元来自其他渠道，其余费用都要公共财政负担。东道主东京7年前赢得主办权时说，本届奥运会花费大约73亿美元。

　　东京奥组委秘书长武藤敏郎10日说，新冠疫情为本届奥运会明年举办留下一些疑问。“我认为没人能肯定明年7月之前疫情是否就能得以控制，我们当然也无法给出答案。”

　　问及本届奥运会再度延迟的可能性，巴赫没有直接回答，而是在随后的采访中说，东京奥组委和安倍“非常明确告诉我，日方无法应对超过明年夏天之后的延迟”。

　　不过，巴赫特意声明，国际奥委会为奥运会上过保险。只是，保险条款只涉及取消，不涉及推迟。

　　关于巴赫的去留，他说还没有作出决定明年是否谋求连任。国际奥委会定于明年换届选举，依据规定，巴赫须提前6个月告知国际奥委会他的决定。

　　巴赫2013年当选国际奥委会主席，外界普遍认为他将谋求连任，而他自己似乎并不急于表态，“还有很长时间”。（田野）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved