奥运延期多花数十亿美元

国际奥林匹克委员会主席托马斯·巴赫说，2020年东京奥运会延期举办将令国际奥委会面临“数亿美元”额外支出。

巴赫12日接受德国《世界报》采访时透露这一数字。美联社报道，本届奥运会主办国日本估计，推迟举办奥运会产生的总体费用在20亿至60亿美元之间。

依据日本2013年获得主办权时与国际奥委会签署的协议，除国际奥委会负担的部分，日方将承担所有额外支出。

巴赫说，“当前还不太可能判断”国际奥委会一方支出增加的幅度。“我们与日本首相（安倍晋三）达成一致，日方继续负责依据现有协议应当负担的支出，国际奥委会继续为应当承担的部分负责，我们将面临额外增加数亿美元支出，这一点已经清楚。”

东京奥运会因新冠病毒疫情决定推迟之前，日本预估整体举办费用大约为126亿美元。不过，一份2019年的政府审计报告说，举办费用估计至少翻一倍，除了56亿美元来自其他渠道，其余费用都要公共财政负担。东道主东京7年前赢得主办权时说，本届奥运会花费大约73亿美元。

东京奥组委秘书长武藤敏郎10日说，新冠疫情为本届奥运会明年举办留下一些疑问。“我认为没人能肯定明年7月之前疫情是否就能得以控制，我们当然也无法给出答案。”

问及本届奥运会再度延迟的可能性，巴赫没有直接回答，而是在随后的采访中说，东京奥组委和安倍“非常明确告诉我，日方无法应对超过明年夏天之后的延迟”。

不过，巴赫特意声明，国际奥委会为奥运会上过保险。只是，保险条款只涉及取消，不涉及推迟。

关于巴赫的去留，他说还没有作出决定明年是否谋求连任。国际奥委会定于明年换届选举，依据规定，巴赫须提前6个月告知国际奥委会他的决定。

巴赫2013年当选国际奥委会主席，外界普遍认为他将谋求连任，而他自己似乎并不急于表态，“还有很长时间”。（田野）（新华社专特稿）

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