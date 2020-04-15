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特朗普否认欲“炒掉”传染病专家福奇

2020年04月15日11:11  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普13日否认打算开除白宫应对新冠病毒特别小组重要成员安东尼·福奇。

　　福奇前一天接受媒体采访时说，美国如果在新型冠状病毒疫情暴发初期施行“居家令”，可能挽救更多生命。特朗普随后在社交媒体转发“炒掉福奇”的帖文。

　　【猜测】

　　美国有线电视新闻网(CNN)记者12日采访福奇，提及各方在疫情初期向白宫发出预警。福奇说，如果更早采取居家防疫举措，美国死亡病例可能少一些。

　　“显然，如果你知道（疫情）会扩散并提早开始防控，那么可以挽救一些生命，这样说符合逻辑。”

　　不过，福奇认为美国疫情发展至此受一系列因素影响，“决定采取那些举措要考虑复杂因素”。

　　特朗普同一天在社交媒体“推特”转发一条含“炒掉福奇”标签的推文，外界猜测他考虑开除福奇。

　　福奇现年79岁，1984年起出任国家过敏症和传染病研究所所长，2008年获总统自由勋章。

　　就抗疟药物能否有效应对新冠病毒等一些议题，福奇与特朗普观点不同。疫情期间一些民意调查显示，相比特朗普，美国民众更信任福奇。

　　【解释】

　　特朗普13日否认想“炒掉”福奇：“我不会开除他。我认为他挺棒。”白宫发言人霍根·吉德利说，特朗普转发那条推文是因为他认为那是假新闻。

　　然而，两名不愿公开姓名的共和党人告诉美联社记者，特朗普向他的助理和亲信抱怨，福奇在媒体报道中呈现正面形象，在采访和记者会中与自己观点相左。特朗普明白“至少现阶段”开除福奇将遭到强烈反对。

　　福奇同一天作出解释，说先前接受采访时的回答基于假设，“有时假设让人不容易理解”。他说自己并没有暗示“也许有些事做错了”。

　　按照福奇的说法，围绕政府发布保持社交距离指导意见，他和白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯与特朗普讨论过两次，特朗普都赞同他的观点。

　　特朗普3月16日建议在全国范围施行保持社交距离的举措，但在那以前，他多次说，美国新冠疫情得到较好控制并将很快过去。

　　白宫13日例行记者会播放一段大约3分钟的视频，显示特朗普与官员商讨抗疫举措。视频中，多名官员称赞政府做法，特朗普说：“我们所做的一切都对。”（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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